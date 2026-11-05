نادي دبي لسباق الخيل يستعد لانطلاق كرنفال سباقات «ميدان» غداً

يستعد نادي دبي لسباق الخيل لاستقبال جماهير السباقات والفرسان والمدربين والمُلاك مجدداً في مضمار ميدان، مع اقتراب انطلاق كرنفال سباقات دبي لموسم 2026-2027، برعاية طيران الإمارات.

وينطلق الموسم الجديد، غداً، حاملاً معه موسماً جديداً حافلاً بأمسيات سباقات الخيل العالمية، وتجارب الضيافة المميزة، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، في إحدى أبرز الوجهات الرياضية في دبي.

ومع تسارع وتيرة الاستعدادات لانطلاق الموسم، يثمّن النادي الدعم المتواصل من «طيران الإمارات» التي تمثل شراكتها الممتدة ركيزة أساسية في تعزيز نمو سباقات الخيل في ميدان وتوسيع حضورها العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يمثل موسم كرنفال سباقات دبي محطة مهمة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، ومنصة تعكس مكانة دبي وجهةً رائدةً تجمع بين التميز والتنظيم والتجارب الاستثنائية».

وأضاف سموه: «تفخر (طيران الإمارات) بمواصلة دعم هذا الحدث، الذي يجسد طموح دبي وقدرتها على استقطاب نخبة الملاك والمدربين والفرسان والجماهير من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال شراكتنا الممتدة مع نادي دبي لسباق الخيل، نواصل الإسهام في تعزيز حضور دبي على خريطة سباقات الخيل العالمية، ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للرياضة والسياحة والفعاليات الكبرى».

من جانبه، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يجسد كرنفال سباقات دبي، طموح دبي في جمع العالم من خلال التميز الرياضي، وتوفير منصة دولية يتنافس عليها نخبة المشاركين في عالم السباقات».

وأضاف: «نواصل تركيزنا على تعزيز مستوى الكرنفال وحضوره العالمي، بالتوازي مع تقديم تجربة استثنائية لكل من يزور مضمار ميدان. وبعد النجاح الذي حققه الموسم الماضي، والنسخة التاريخية الـ30 من كأس دبي العالمي، نستقبل هذه المرحلة الجديدة بزخم كبير، ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في السباقات وضيوفنا من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى شركائنا على دعمهم المتواصل، ومن بينهم (طيران الإمارات) راعي أمسية الافتتاح وأمسية الإمارات سوبر ساترداي، ولونجين، و(دي بي ورلد)، وعزيزي للتطوير العقاري، والطاير للسيارات، وإعمار».

ويأتي الموسم المرتقب بعد النسخة الأكثر تنوعاً على الصعيد الدولي في تاريخ كرنفال سباقات دبي، إذ شهد موسم 2025-2026 مشاركة 47 مدرباً دولياً من 10 دول ومناطق سباق مختلفة، إلى جانب 130 من الخيول المدربة خارج الدولة، شكلت مشاركاتها أكثر من 20% من إجمالي المشاركات، بينما حققت خيول من خمس دول مختلفة انتصارات خلال الموسم.

وعززت هذه الأرقام مكانة دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة، ورسخت سمعة كرنفال سباقات دبي باعتباره إحدى أبرز منصات السباقات وأكثرها تنافسية وحضوراً على الساحة الدولية. كما أعلن عدد من المدربين البارزين عزمهم المشاركة في سباقات دبي هذا الشتاء، ما يرفع مستوى الترقب للموسم الجديد.

ويتضمن كرنفال سباقات دبي لموسم 2026-2027 إقامة 16 أمسية سباق من الجمعة 6 نوفمبر 2026 وحتى الجمعة 12 مارس 2027، وتتضمن أبرز محطاته أمسية فيستيف فرايداي، وفاشون فرايداي، وأمسية الإمارات سوبر ساترداي. وتعقب الكرنفال إقامة النسخة الـ31 من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان في 27 مارس 2027، أحد أغنى وأبرز أيام السباقات وأكثرها شهرة على مستوى العالم، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 30.5 مليون دولار أميركي موزعة على تسعة سباقات.

أحمد بن سعيد:

• موسم كرنفال سباقات دبي محطة مهمة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، ومنصة تعكس مكانة دبي وجهةً رائدةً تجمع بين التميز والتنظيم والتجارب الاستثنائية.

• تفخر «طيران الإمارات» بمواصلة دعم هذا الحدث الذي يجسد طموح دبي، وقدرتها على استقطاب نخبة المُلاك والمدربين والفرسان والجماهير من مختلف أنحاء العالم.

راشد بن دلموك:

• نواصل تركيزنا على تعزيز مستوى الكرنفال وحضوره العالمي، بالتوازي مع تقديم تجربة استثنائية لكل من يزور مضمار ميدان.