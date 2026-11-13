كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي يفتح أبوابه للمستجدات

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي، عن فتح باب المشاركة أمام السيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، وخصوصاً المستجدات، مع تبقي أربعة أسابيع على انطلاق الحدث المقرر في السادس من ديسمبر المقبل في حديقة شاطئ الممزر، بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة الذي يوفر بيئة مناسبة للاستعداد لخوض أول سباق ترايثلون.

وتقام البطولة بتنظيم مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، بالتعاون مع اتحاد الترايثلون، وتعد الحدث الوحيد ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي المخصص بالكامل للسيدات، إذ تضم سباقات تناسب مختلف المستويات، من المبتدئات وحتى نخبة الرياضيات المحترفات.

ويتضمن برنامج البطولة سباق «سوبر سبرينت» المخصص للمبتدئات، ويشمل السباحة لمسافة 400 متر، والدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر، إلى جانب سباق «سبرينت» الذي يتضمن السباحة 750 متراً، والدراجات الهوائية 20 كيلومتراً، والجري 5 كيلومترات.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «إن تحدي دبي للياقة يشجع على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، فيما تمنح بطولة كأس العالم للترايثلون للسيدات المشاركات هدفاً عملياً للعمل من أجله، مؤكداً أن تصميم السباقات يتيح للسيدات من مختلف الجنسيات ومستويات اللياقة البدنية خوض تجربة الترايثلون لأول مرة».

ودعا السيدات إلى استثمار الأسابيع المتبقية في بدء التدريبات والاستفادة من مرافق دبي الرياضية المتنوعة، تمهيداً للمشاركة في السباق يوم 6 ديسمبر.