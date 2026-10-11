«حبيب الكتب» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في سورية

توّج الجواد «حبيب الكتب» بلقب المحطة الـ16 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس على مضمار اللاذقية في سورية، ضمن أجندة النسخة الـ33 من الكأس الغالية، في أول حضور للسلسلة على المضامير السورية.

وتُقام سباقات الكأس الغالية بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء الخيل العربي وتربيته، وإعلاء مكانته في مختلف دول العالم.

ونجح «حبيب الكتب»، المنحدر من نسل (طاحون أوغاريت × عنود الصافي)، الذي يحمل شعار إسطبلات الكتب، بإشراف المدرب فهد بكور وقيادة الفارس خلدون حمود، في تقديم أداء قوي قاده إلى حسم لقب السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر، وخُصّص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن قدره 2:22.00 دقيقة، فيما حلّ «مهيب العارف» في المركز الثاني، و«بغداد الشباك» ثالثاً، و«فهد الكور» رابعاً، وأكمل «سند العارف» قائمة الخمسة الأوائل.

وشارك في سباق المحطة السورية 16 خيلاً من أبرز الخيول العربية في السباقات المحلية، وسط مستويات تنافسية قوية عكست قيمة الحضور الأول للكأس الغالية في سورية، والاهتمام الذي حظيت به المحطة لدى الملاك والمرابط.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مسلم سالم العامري: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته المحطة السورية في أول حضور للكأس الغالية على مضمار اللاذقية، وما شهدته من مشاركة واسعة ومستويات تنافسية مميزة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل العربية الأصيلة، ويؤكد أهمية إضافة سورية إلى محطات السلسلة». وأضاف: «يمثل المهرجان الإماراتي السوري منصة مهمة لدعم الملاك والمرابط، وتوفير مزيد من فرص المشاركة والتنافس، كما يسهم في تعزيز حضور الخيل العربي وفتح آفاق جديدة أمام سباقاته في سورية، انسجاماً مع رسالة الكأس الغالية وأهدافها».