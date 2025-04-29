شباب الأهلي يقسو على الوحدة.. ويتصدر دوري «اليد»

تغلب نادي شباب الأهلي على ضيفه الوحدة بفارق 19 هدفاً (37-18)، أول من أمس، في ختام الدور التمهيدي من دوري كرة اليد، الذي شهد فوز الشارقة على الوصل (38-27)، فيما عاد دبا الحصن من صالة النصر بانتصار صعب (19-18).

وأنهى شباب الأهلي الدور التمهيدي الذي أقيم من مرحلتي ذهاب وإياب في صدارة الترتيب العام برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة «الوصيف»، وحل مليحة المرتاح في هذه الجولة بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، تبعه النصر برصيد 26 نقطة، واحتل دبا الحصن المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ثم الوصل بالمركز السادس (17 نقطة)، والوحدة سابعاً (12 نقطة).

وفي ختام الدور التمهيدي، تأهلت أندية شباب الأهلي والشارقة ومليحة والنصر للدور النهائي، الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.