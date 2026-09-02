5 لاعبين صنعوا الفارق في تأهل «أبيض السلة» آسيوياً

سجل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تألقاً لافتاً لخمسة من لاعبيه، كان لهم الدور الفاعل في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية عن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، التي استضافتها صالة نادي شباب الأهلي بدبي، في الفترة بين 26 و31 أغسطس الماضي، وأسهموا في حلول المنتخب بمركز وصافة المجموعة، والتأهل إلى النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2029، أبرزها تحطيم رقمين قياسيين على صعيد «التصفيات الآسيوية»، جاءا عبر صانع ألعاب المنتخب دي ماركو ديكرسون الوحيد الذي نجح في تسجيل «تريبل دبل»، والجناح عمر العامري «ملك الثلاثيات».

وكشفت الإحصاءات الرسمية، أحقية المنتخب البحريني في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط والعلامة الكاملة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب الإمارات، الذي أنهى النافذة بالمركز الثاني، بعدما استفاد البحرينيون من الفاعلية الهجومية والعمل الجماعي الذي منحهم صدارة الأعلى تسجيلاً للنقاط بإجمالي 389 نقطة، بفارق تسع نقاط عن إجمالي ما سجله المنتخب الوطني في مبارياته بالمجموعة، إلا أن الإحصاءات ذاتها كشفت عن تميز عناصر «الأبيض» على الصعيد الفردي.

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً للإحصاءات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، اللاعبين الخمسة في منتخب الإمارات، الذين أسهموا بشكل كبير في تأهل «الأبيض» للنافذة الثانية المقررة إقامتها نوفمبر المقبل، وفقاً للآتي:

1 - دي ماركو ديكرسون

حقق صانع ألعاب المنتخب دي ماركو ديكرسون، إنجازاً غير مسبوق، بعد أن أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ تصفيات كأس آسيا لكرة السلة، منذ اعتماد التصنيف عام 2017، الذي ينجح في تسجيل «تربل دبل» في مباراة واحدة، وحققها في مباراة «الأبيض» أمام البحرين، بتسجيله 16 نقطة، و15 متابعة ناجحة للكرة، و10 تمريرات حاسمة لزملائه.

2 - عموري ملك الثلاثيات

سجلت «نافذة دبي» أرقاماً لافتة للاعب عمر العامري على صعيد الرميات الثلاثية، إذ بجانب تحطيمه الرقم القياسي كأكثر لاعبٍ تسجيلاً للرميات الثلاثية في مباراة واحدة، البالغ 12 رمية، تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للرميات الثلاثية في المجموعة، بإجمالي 20 رمية، متفوقاً على البحريني مصطفى حسين 13 رمية، والكويتي عبدالعزيز الحميدي (تسع رميات).

3 - أحمد عبداللطيف صخرة الدفاع

لعب أحمد عبداللطيف دوراً محورياً على الجانب الدفاعي للمنتخب، بعد أن منحه معدل 19.5 دقيقة لعب في المباراة الواحدة، اعتلاء الصدارة كأكثر اللاعبين نجاحاً في التقاط الكرات المرتدة عن السلة (الريباوند) بتسجيله معدل 8.4 التقاطات ناجحة في المباراة الواحدة، متفوقاً على لاعب ارتكاز المنتخب الكويتي سهيل الخالدي بمعدل 7.3، والبحريني محمد بوعلاي 6.8.

4 - مامادو مهمة مزدوجة

أسهم لاعب ارتكاز المنتخب الوطني مامادو أنداي في تدعيم الخط الدفاعي، ليس على صعيد القوة البدنية التي يتمتع بها وطوله البالغ 210 سنتيمترات فحسب، بل في مهارته على صعيد تأمين الكرات الساقطة وسرقة الكرات من بين يد الخصوم، بتسجيل معدل 2.5 سرقة ناجحة في المباراة الواحدة التي وضعته بالمرتبة الثالثة في قائمة أفضل خمسة لاعبين في مجموعة دبي، خلف كل من زميله دي ماركو ديكرسون الذي تصدر القائمة بمعدل 3.5 سرقات ناجحة بالمباراة، والبحريني مصطفى عيسى بمعدل 3 سرقات ناجحة بالمباراة.

5 - خبرات راشد ناصر

شكّل جناح منتخب الإمارات، الخبير راشد ناصر، ركيزة أساسية في قائمة المنتخب، كأحد أبرز لاعبي «الأبيض» ثباتاً من حيث الأداء داخل الملعب، أهله لاحتلال المرتبة الرابعة في قائمة أفضل خمسة لاعبين في «نافذة دبي»، من حيث الفاعلية (الأداء الشامل للاعب في المباريات)، بتسجيله معدل فاعلية بلغ 20 نقطة، وترجمها من خلال تسجيله معدل 13 نقطة، و5.5 متابعات، و3.5 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، في قائمة ضمت زميله دي ماركو في الصدارة (25 نقطة فاعلية)، والبحريني مصطفى حسين (22.5 نقطة)، والإماراتي عمر العامري (21.5 نقطة فاعلية).

النقبي: حققنا المطلوب في دبي ونتطلع للنافذة الثانية

أكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن المنتخب حقق المطلوب في «نافذة دبي» والتأهل للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لـ«الأبيض» سيواصل البناء في المرحلة المقبلة على عناصر القوة التي سجلها المنتخب، وكشفتها الإحصاءات الرسمية، مشيراً إلى مواصلة العمل على تصحيح الأخطاء التي كانت سبباً في ضياع صدارة فرق المجموعة، والاكتفاء بالمركز الثاني.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «الإحصاءات الرسمية تؤكد تميز عناصر المنتخب كافةً، ومن ضمنهم خمسة لاعبين نجحوا في التألق على الجانب الفردي، وعلينا مواصلة البناء على ما قدمناه على صعيد العمل الجماعي، خصوصاً الشق الدفاعي، والتركيز الذهني، اللذين كانت لهما آثارهما السلبية أمام البحرين، في مباراة خسرناها بصعوبة وفرطنا خلالها في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق سبع نقاط، أفقدتنا فرصة انتزاع صدارة المجموعة».