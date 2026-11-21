تحوّل خالد مالك (30 عاماً) من لاعب في فرق المراحل السنية إلى إداري لفريق الجزيرة الأول لكرة السلة، في تجربة جديدة في النادي الذي نشأ بين صفوفه، إذ قادته رحلته الدراسية إلى جامعة هارفارد الأميركية لحصوله على درجة الماجستير في الإدارة والسياسات العامة، قبل أن يعود لناديه من بوابة العمل الإداري، واضعاً خبراته الأكاديمية وتجربته السابقة بالملاعب في خدمة «سلة الجزيرة».

وقال خالد مالك لـ«الإمارات اليوم»: «تدرّجت في فرق المراحل السنية بنادي الجزيرة منذ عام 2010، قبل التفرغ التام للدراسة عام 2020، وبعد تخرجي عام 2023، توجهت إلى جامعة (هارفارد) لإكمال دراستي العليا، والحصول على درجة الماجستير في الإدارة والسياسات العامة».

وأضاف: «فور عودتي من أميركا الصيف الماضي، تواصلت مع النادي، وأبديت رغبتي في العودة إلى صفوف الفريق، إلا أن إدارة الألعاب الجماعية أبدت اهتماماً بالاستفادة من خبراتي الدراسية، وتحويل اهتمامي من اللعب إلى العمل في المناصب الإدارية».

وأوضح: «يربطني العديد من الصداقات بزملائي السابقين الذين لايزالون يدافعون عن ألوان الفريق، كما أن إدارة الألعاب الجماعية وضعت، ضمن الاستراتيجية التي بدأتها منذ سنوات لصناعة نواة (فريق بطولات) بالاعتماد على مواهب النادي، نهجاً تكاملياً بين الجانبين الفني والإداري، بما يخدم تطلعات (سلة الجزيرة)، التي يُعد فريقها حالياً الأصغر من حيث المعدلات العمرية بين الأندية المنافسة».

وأضاف: «لم أتردد في قبول المهمة، وشرعت منذ اللحظات الأولى في تطبيق المفاهيم الإدارية المستخلصة من خبراتي الدراسية، والعمل على استخلاص أفضل أداء من اللاعبين، من خلال الجلوس بصورة منفردة مع كل لاعب على حدة، ومحاولة مساعدته على تنظيم حياته اليومية، وتذليل أي عقبات يمكن أن تؤثر في أدائه الرياضي».

وتابع: «أثمرت الخطوات المتبعة منذ انطلاقة الموسم، خصوصاً على صعيد العناصر الوطنية التي تنتمي أغلبيتها إلى فئة الهواة، إيجاد التنسيق المطلوب بين التزاماتهم اليومية، سواء الدراسية أو الوظيفية، وكيفية رفع مستوى التركيز الذهني خلال التدريبات».

واختتم: «خطوات بسيطة يمكن تطبيقها على صعيد الشق الإداري، قادرة على استكمال الجوانب الفنية لدى اللاعبين، وهو ما أكده فريقنا هذا الموسم بمواصلة منحاه التصاعدي، سواء في الدور التمهيدي للكأس أو جولات الدوري، كما عكسته معدلات التسجيل التي تخطت حاجز 80 نقطة في المباراة الواحدة، بفارق واضح عن معدلات التسجيل التي حققها لاعبونا الموسم الماضي، والتي لامست حاجز 70 نقطة».