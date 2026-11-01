عبداللطيف: دفاع «الملك» حسم مواجهة الوصل الصعبة في دوري السلة

أكد النجم الدولي ولاعب فريق الشارقة لكرة السلة، أحمد عبداللطيف، أن التركيز الدفاعي وإغلاق المساحات شكّلا الأساس في الانتصار الصعب الذي حققه «الملك» أول من أمس على مضيفه الوصل بنتيجة (77-71)، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي للدوري العام.

وأوضح عبداللطيف أن الفريق، رغم تشاركه صدارة الترتيب العام مع النصر برصيد أربع نقاط لكل منهما، يواصل العمل على تطوير مستواه وتعزيز عوامل الانسجام من مباراة إلى أخرى، مشيراً إلى أن ذلك ظهر بوضوح أمام الوصل من خلال تنفيذ الجمل التكتيكية المطلوبة، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، الذي مثّل حجر الأساس في انتزاع الفوز.

وقال عبداللطيف لـ«الإمارات اليوم»: «جاءت المباراة قوية وتنافسية طوال مراحلها، إلا أن الإغلاق الدفاعي الناجح شكّل نقطة فارقة في تعامل الشارقة مع مجريات اللقاء، خصوصاً في الدقائق الأخيرة الحاسمة، التي كان فيها الوصل قريباً من معادلة النتيجة. وأسهم ذلك في قدرتنا على تحقيق انتصار جديد، وتأكيد مواصلة الفريق مراحل تطوره في كل مباراة نخوضها منذ انطلاقة الموسم».

وأوضح: «يخوض الفريق موسمه ضمن استراتيجية لإعادة البناء، بقيادة المدرب الجديد السوري هادي درويش، وسط تغييرات طالت العناصر الوطنية، وانتدابات على صعيد المحترفين الأجانب، إلى جانب تصعيد عدد من المواهب الشابة من المراحل السنية بالنادي. وهو ما جعل كل مباراة خضناها، سواء في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد في سبتمبر الماضي، أو خلال مشاركتنا الخارجية في بطولة دمشق الدولية الشهر الماضي، فرصة إضافية لمواصلة التطور وتعزيز عوامل الانسجام».

وأضاف: «نجحنا أمام الوصل في تنفيذ المهام المطلوبة، ليس على الصعيد الهجومي فحسب، وإنما أيضاً من خلال الإغلاق الدفاعي المحكم، وتبادل الأدوار الدفاعية مع زميلي قائد الفريق جاسم محمد، الذي كان له أثر واضح في إغلاق المساحات تحت السلة. وتكامل ذلك مع فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الوصل، ومحاولة الحد من خطورته في الرميات الثلاثية، التي مثّلت نقطة تفوق واضحة للفريق في الجولة الماضية، خلال فوزه على البطائح».

وعن المواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب شباب الأهلي، والمقررة الثلاثاء المقبل، اختتم عبداللطيف قائلاً: «لايزال الدوري في مراحله الأولى، وعلينا التعامل مع كل مباراة على حدة وفقاً لمجرياتها ومتطلباتها، خصوصاً أننا سنواجه فريقاً قوياً يدافع عن لقبه».