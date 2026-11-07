فقد ذراعه ولم يفقد حلمه.. البلوشي يعتلي صدارة التصنيف العالمي للدرّاجات الهوائية

لم يكن الحادث الذي تعرض له درّاج المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، عبدالله سالم البلوشي، عام 2012، وفقد على إثره ذراعه اليمنى، نهاية لمسيرته الرياضية، بل شكّل نقطة تحوّل قادته إلى رحلة استثنائية من التحدي والإصرار، توَّجها باعتلاء صدارة التصنيف العالمي للدراجات الهوائية لفئته، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والميداليات.

إنجاز تاريخي

وبعد سنوات من عودته إلى المنافسات ضمن رياضة أصحاب الهمم، نجح البلوشي في تحقيق إنجاز تاريخي أواخر الشهر الماضي، بإحرازه برونزية دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في اليابان، وإهداء رياضة الدراجات الهوائية لأصحاب الهمم أول ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بسباقات المضمار ضمن الفئة التصنيفية (C4). ولم يتوقف طموحه عند هذا الإنجاز، إذ واصل تألقه الأسبوع الماضي خلال مشاركته في جولة هولندا ضمن بطولات العالم، ليحصد نقاطاً تصنيفية ثمينة ارتقى بها إلى المركز الأول عالمياً، مسجلاً إنجازاً غير مسبوق لدراج إماراتي.

البداية في شباب الأهلي

وقال عبدالله البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «ارتباطي برياضة الدراجات الهوائية يعود إلى عام 2004، عندما انضممت إلى فريق النادي الأهلي، وتمكنت بعد عام واحد من الفوز بأول ميدالية لفريقي، قبل أن أمثل المنتخب الوطني للأسوياء اعتباراً من عام 2006، وأحقق العديد من الإنجازات والألقاب. لكن تعرضي لحادث قوي عام 2012 خلال التدريبات أدى إلى فقداني ذراعي اليمنى، والدخول في رحلة علاج طويلة خضعت خلالها لأكثر من 30 عملية جراحية، سواء في الإمارات أو ألمانيا، انتهت بعدم إمكانية استعادة ذراعي».

وأضاف: «رغم الإصابة، دفعني الشغف والإصرار إلى رفض الاستسلام، ونجحت مجدداً، بتشجيع من زملائي السابقين في المنتخب الوطني وزملائي في جهة عملي، في تجاوز آثار الإصابة والعودة إلى رياضة الدراجات الهوائية».

وأوضح: «على الرغم من صعوبة قيادة الدراجة بذراع واحدة، فإن مدربي وصديقي محمد المروي واصل تشجيعي على العودة إلى ممارسة رياضتي المفضلة، كما حصلت على دعم زملائي في العمل لخوض أول سباق لي عام 2015، قبل أن أحقق المركز الأول في سباق ند الشبا عام 2016، في إنجاز شكّل انتصاراً شخصياً على الإصابة، وفتح أمامي الباب للانضمام إلى نادي العين لأصحاب الهمم، الذي ساعدني على استعادة مستواي والعودة إلى المنافسات، وتمثيل المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية ضمن رياضة أصحاب الهمم».

الظهور الأول عالمياً

وتابع: «شهد عام 2017 ظهوري الرسمي الأول في منافسات أصحاب الهمم ببطولات كأس العالم في إيطاليا، وأنهيت مشاركتي آنذاك في المركز الـ21 عالمياً. ومنذ ذلك الحين، واصلت التدريبات والمشاركات الخارجية لاكتساب الخبرات وتطوير أدائي وتحسين مركزي في التصنيف العالمي، حتى نجحت في عام 2026، الذي يُمثل عامي التاسع في مسيرتي مع أصحاب الهمم، في تحقيق أبرز إنجازاتي، بعدما ارتفعت حصيلتي إلى 33 ميدالية في المشاركات الخارجية، بواقع 10 ذهبيات وتسع فضيات و14 برونزية، كان آخرها برونزية سباق المضمار في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية باليابان، والتي منحت رياضة الدراجات الهوائية لأصحاب الهمم أول ميدالية تاريخية لها في منافسات المضمار بالدورات الآسيوية ضمن الفئة التصنيفية (C4)».

وأضاف: «منحتني برونزية دورة اليابان، إلى جانب مشاركتي في أربعة سباقات ضمن جولة هولندا، نقاطاً تصنيفية مهمة، مكنتني من اعتلاء المركز الأول عالمياً في فئتي التصنيفية برصيد 386 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على الإندونيسي محمد فاضلي، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 384 نقطة».

طموحات كبيرة

واختتم البلوشي حديثه قائلاً: «طموحاتي كبيرة لمواصلة تقديم مستويات قوية، خصوصاً في بطولات العالم، وتعزيز موقعي في صدارة التصنيف. وسأشارك يوم 22 من الشهر الجاري في بطولة فزاع الدولية، التي تُمثل محطة مهمة قبل التوجه مطلع العام المقبل إلى تايلاند للمشاركة في كأس العالم. وأسعى من خلال هذه المشاركات إلى المحافظة على صدارتي العالمية، ومواصلة العمل لتحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج البارالمبية».