حسن ربيع.. من الدرجة الثانية إلى بطل «خليجي 19»

تجسّد قصة المهاجم العماني حسن ربيع الحوسني واحدة من أكثر الحكايات إلهاماً في تاريخ كأس الخليج، بعدما تحوّل خلال أسبوعين من لاعب مغمور في دوري الدرجة الثانية إلى أحد أبرز نجوم «خليجي 19»، وقاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقبه التاريخي الأول عام 2009. وسلّطت شبكة «بي بي سي» البريطانية الضوء على قصة الحوسني، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي كلود لوروا فاجأ الشارع العماني باستدعاء المهاجم إلى قائمة المنتخب، رغم عدم شهرته على المستوى الخليجي.

وزادت الشكوك حول اللاعب بعد المباراة الافتتاحية أمام الكويت، التي انتهت بالتعادل السلبي، بعدما أهدر فرصاً للتسجيل، إلا أن لوروا جدد ثقته به، ودفع به أساسياً أمام العراق.

وكانت المواجهة نقطة التحول، إذ سجل حسن ربيع «هاتريك» في شباك «أسود الرافدين»، ليعلن عن نفسه نجماً جديداً، قبل أن يواصل تألقه ويسجل هدف الفوز على قطر في نصف النهائي، ليقود «الأحمر» إلى المباراة النهائية. واكتملت قصة الحوسني بتتويج عمان بلقب «خليجي 19»، فيما حصد اللاعب لقب هداف البطولة برصيد أربعة أهداف.

وبعد البطولة، تغيّرت حياة المهاجم المهنية بصورة كبيرة، إذ تحول من لاعب غير معروف إلى حديث الصحافة العربية، وتهافتت عليه العروض، لينتقل مباشرة إلى الاحتراف في صفوف نادي النصر السعودي.