"صفر نقطة".. رقم سلبي غير مسبوق في وداع الكويت دوري مجموعات "خليجي 27"

تجرّع منتخب الكويت الأول لكرة القدم مرارة وداع صادم بالسيناريو الأقصى له في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" المقامة حالياً في جدة، مسجلاً خروجاً تاريخياً من دوري المجموعات برصيد "صفر نقطة" للمرة الأولى بتاريخ مشاركات "الأزرق" في البطولات الخليجية منذ انطلاق المسابقة قبل 56 عاماً.

وتعرض المنتخب الكويتي في مشاركته الحالية لثلاث هزائم متتالية، استهلها بالخسارة أمام صاحب الضيافة المنتخب السعودي (1-0)، ومن ثم أمام العراق (2-3)، وأخرها أمس، أمام عمان (1-3)، ليسجل وداعاً تاريخي قاسي من دوري مجموعات البطولة التي استهلت للمرة الأولى عام 1970.

فعلى الرغم من وداع المنتخب الكويتي هذا الدور في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 2014، و2017، و2023، إلا أنها المرة الأولى في نسخة 2026، يودع خلالها "الأزرق" دوري المجموعات برصيد "صفر نقطة" في رقمٍ سلبي لا يشفع لتاريخه العريق كأكثر المنتخبات تتويجاً ببطولات "كأس الخليج العربي" برصيد 10 ألقاب.

وجاء الوداع الأول للمنتخب الكويتي من دوري المجموعات في "خليجي 22" التي استضافتها السعودية 2014، بحلوله بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط، في نسخة استهلها "الأزرق" بالفوز على العراق (1-0)، ومن ثم التعادل أمام الإمارات (2-2)، وتلقيه لخسارة قاسية في مباراته الثالثة أمام عمان بخماسية نظيفة.

وتكرر المشهد ذاته في "خليجي 23" بالكويت عام 2017، حين ودع "الأزرق" منافسات المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بالخسارة أمام السعودية وعمان بالنتيجة ذاتها (1-0)، قبل أن يكتفي بتعادل سلبي أمام الإمارات في مباراته الأخيرة.

واستضافت البصرة "خليجي 25" عام 2023، في نسخة نافس فيها "الأزرق" في المجموعة الثانية، ودفع ضريبة فارق الأهداف ليسجل وداعه الثالث من دوري المجموعات، بعدما تساوى قطر برصيد أربع نقاط لكل منهما، وانتزاع "العنابي" المركز الثاني المؤهل للدور نصف النهائي بفارق (+1 هدف)، مقابل فارق (-1 هدف) للكويت، بعد أن استهل المنتخب الكويتي مشواره بالخسارة أمام قطر (1-2)، ومن ثم الفوز على الإمارات (1-0)، واختتمها بتعادل إيجابي أمام البحرين (1-1).