من رجل إطفاء إلى أسطورة خليجية.. الحبسي يحتكر «القفاز الذهبي» 4 نسخ

تحفل بطولات كأس الخليج العربي بالعديد من القصص الملهمة والإنجازات الفردية التي تعكس الإصرار والشغف بتحقيق المجد، ومن أبرزها قصة الحارس العماني الأسطوري علي الحبسي، الذي بدأ حياته المهنية رجل إطفاء، يعمل لمدة 12 ساعة يومياً، قبل أن يجد ضالته في حراسة المرمى، ويشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، ليتحول لاحقاً إلى أحد أبرز نجوم الكرة الخليجية، بعدما حقق رقماً قياسياً لايزال صامداً حتى اليوم، بحصده جائزة «القفاز الذهبي»، الممنوحة لأفضل حارس مرمى، في أربع نسخ متتالية من كأس الخليج، بين عامي 2003 و2009.

وتعود فصول القصة إلى عام 1998، حين تخرج الحبسي في الثانوية العامة، واتجه للعمل رجل إطفاء في مسقط، بالتزامن مع انضمامه إلى نادي المضيبي. وعن تلك المرحلة، قال الحبسي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «كنا نلعب طوال اليوم، في الصباح ووقت الظهيرة، وكنت أحلم باللعب لنادي المضيبي كما يفعل أشقائي، وكنت ألعب في مركز المهاجم، إلا أن أخي عبدالعزيز تحدث معي ونصحني باللعب في مركز حراسة المرمى».

وأضاف أن لقاءه بالحارس الإنجليزي الأسطوري جون بوريدج، الذي كان يعمل مدرباً لحراس مرمى المنتخب العماني عام 2001، شكّل نقطة تحول في مسيرته، بعدما اكتشف موهبته وأكد له امتلاكه المقومات التي تؤهله ليصبح أول لاعب من منطقة الخليج يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.