تتويج شباب الأهلي في «زعبيل» أو بـ «معقل العميد».. احتمال وارد

سيكون فريق شباب الأهلي، السبت المقبل، على موعد مع الاحتفال بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في ملعب «زعبيل»، معقل منافسه التقليدي فريق الوصل، الذي يستضيف «ديربي دبي» ضمن الجولة الـ23 من المنافسة، لكن هذا الاحتمال الوارد سيكون مرهوناً بفوزه، وترقب تعثر مطارده الشارقة الذي سيستقبل، بعد غدٍ، بني ياس ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ20.

ويحتاج شباب الأهلي - الذي يتصدر جدول الترتيب بـ56 نقطة من 22 مباراة - إلى أربع نقاط فقط لحسم اللقب، لكن عدد النقاط قد ينخفض في حال تعثر مطارده الشارقة الذي يملك 45 نقطة من 21 مباراة، بالتعادل أو الخسارة في مواجهة «السماوي»، ما سيمنح «فرسان دبي» حال انتصارهم على «الإمبراطور» فرصة حسم اللقب في ملعب منافسهم التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية.

وكان شباب الأهلي قد حافظ على فارق الـ11 نقطة التي تفصله عن أقرب ملاحقيه الشارقة، عقب تحويل تأخره أمام الوحدة من صفر-2 إلى تعادل إيجابي 2-2، في مباراة كانت تعد من أخطر العقبات أمام الفريق، نظراً لصعوبة المنافس الذي كان يبحث عن تأمين المركز الثالث لمصلحته، ويخوض اللقاء على أرضه.

أما في حال انتصار الشارقة بمواجهة بني ياس الخميس المقبل، فإن الحسم سيتأجل إلى الجولة الـ24، والتي قد تشهد سيناريو لا يقل إثارة، ويتعلق بإمكانية حسم شباب الأهلي اللقب في ملعب منافسه التقليدي الآخر فريق النصر في «الديربي القديم».

وكان مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، قد أثنى على لاعبيه بعد تفاديهم الخسارة أمام الوحدة، واقترابهم خطوة إضافية من التتويج بلقب المسابقة، مؤكداً أن لاعبيه واجهوا خصماً قوياً، ورغم ذلك تحدوا الصعوبات.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، وكانت تنقصنا الاستفادة من المساحات واللعب بين الخطوط، خصوصاً أمام مرمى الخصم، مع مرور الوقت تأخرنا بالنتيجة أمام منافس يملك لاعبوه كفاءة، لكنني فخور بأداء جميع اللاعبين، لأننا واجهنا خصماً قوياً بالكرة، وكانت لدينا القدرة حتى مع هذه الصعوبة والتأخر، وقدرنا أن نخرج بنتيجة إيجابية، وكان يمكننا أن نسجل المزيد من الأهداف».

ميلانيتش: التعادل أمام شباب الأهلي غير مُرضٍ

عبّر مدرب فريق الوحدة، الصربي ماركو ميلانيتش، عن انزعاجه من نتيجة التعادل مع شباب الأهلي، مؤكداً أنها «نتيجة غير مُرضية».

وقال في المؤتمر الصحافي: «لقد كانت مباراة فيها الكثير من التحديات، وكذلك الأهداف، كنا قريبين من الفوز بها، تقدمنا بهدفين وكانت لنا أفضلية، وبالطبع لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لنا في هذه المباراة، لأننا كنا نواجه فريقاً مثل شباب الأهلي، صنعنا فرصاً كثيرة، ولكننا استقبلنا هدفين في نهاية المطاف، بالنسبة لنا هي نتيجة غير مُرضية».