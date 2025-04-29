الوحدة وشباب الأهلي والإمارات وكلباء.. «صغار من ذهب»

سجلت أندية الوحدة وشباب الأهلي والإمارات وكلباء أسماءها على لائحة أبطال المراحل السنية في بطولات اتحاد كرة القدم الموسم الحالي، بعدما فرضت فرقها الصغيرة حضوراً لافتاً وخطفت الأنظار بمواهب المستقبل.

وظفر الوحدة بلقب دوري تحت 10 سنوات (أ)، بعد فوزه على بني ياس 5-1، أول من أمس، في الملعب الفرعي لنادي بني ياس بمنطقة الشامخة، وسجّل أهداف «العنابي» اللاعبون سعود عبدالرحمن (ثلاثة أهداف)، وأدريان إيدواردو، وحمد سعيد، فيما سجل هدف بني ياس اللاعب زايد ناصر.

وسلّم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد الحوسني، الميداليات الذهبية ودرع البطولة لأعضاء فريق الوحدة، بحضور مسؤولي النادي.

وتوج فريق شباب الأهلي ببطولة دوري تحت 10 سنوات (ب)، بتغلبه على النصر بثلاثة أهداف دون رد، على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي في العوير، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وسجل أهداف شباب الأهلي اللاعبون أيسم غديفي، وحمدان علي، وسيف علي، فيما توج الفائزين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو لجنة المسابقات، يحيى المطروشي.

وكان شباب الأهلي قد اختتم المسابقة متربعاً على قمة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، يليه «غلف إف سي» ثانياً بـ42 نقطة، والوصل ثالثاً برصيد 35 نقطة.

ونال فريق الإمارات لقب دوري تحت 10 سنوات (ج)، بفوزه على فريق «غلف إف سي» 10-2 في الملعب الفرعي لنادي الإمارات بإمارة رأس الخيمة، وسجّل أهداف فريق الإمارات اللاعبون عبدالرحمن المنصوري (4 أهداف)، خالد عاطف (3 أهداف)، أحمد نائل، يوسف ساريس، زايد العسري، فيما سجل هدفي فريق غلف إف سي، إسماعيل صايم، وياسين كريم.

وسلّم عضو لجنة المسابقات، فهد الكسار، أعضاء فريق الإمارات الميداليات الذهبية ودرع البطولة بحضور مسؤولي النادي. وفاز فريق كلباء بدوري تحت 10 سنوات (د)، على حساب خورفكان 6-3، في الملعب الفرعي لنادي كلباء، وسجل أهداف الفائز علي القايدي، محمد خلفان، أحمد الدرمكي، سلطان الرئيسي، سيف البلوشي، ومحمد السماحي، فيما أحرز أهداف خورفكان، علي حمد، ومعاذ محمد، وزياد عبدالله.

وتوج الفائزين عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عبدالحكيم عبدالله.

ختام مهرجان اتحاد الكرة للبراعم مواليد 2018

اختتمت، أول من أمس، فعاليات مهرجان اتحاد الكرة للبراعم مواليد 2018، بمشاركة 10 فرق، مثلوا أندية الإمارات، والعربي، وعجمان، وشباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، والنصر، والوحدة، والوصل، وفالكون.

وشهد اليوم الختامي، الذي أقيمت فعالياته في ملعب ذياب عوانة، النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، عبيد الشامسي، ومسؤولو إدارة المسابقات وممثلو الأندية المشاركة، وأولياء أمور اللاعبين الذين حرصوا على الحضور لتشجيع وتحفيز أبنائهم في هذه الفعالية، التي يحرص اتحاد الكرة على إقامتها سنوياً بهدف اكتشاف المواهب.

وبعد نهاية المباريات سلّم عبيد الشامسي الميداليات إلى الفِرَق المشاركة.