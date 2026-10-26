شباب الأهلي يتصدر حصاد ألقاب «نجوم مستقبل الكاراتيه»

تصدر شباب الأهلي حصاد الألقاب في بطولة «كأس نجوم المستقبل» لمنافسات الكاتا، التي دشن بها اتحاد الكاراتيه موسمه الجديد، واستضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي في فرع الحزانة، أول من أمس، بمشاركة 135 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً ومركزاً على مستوى الدولة، تنافسوا في مختلف الفئات العمرية للجنسين، بدءاً من البراعم والزهرات والأشبال والفتيات، مروراً بالناشئين والناشئات والشباب والآنسات، وصولاً إلى فئتَي تحت 21 عاماً والرجال والسيدات.

وظفر شباب الأهلي بخمس كؤوس، بعدما نال لاعبوه ولاعباته المركز الأول في فئات الناشئين والناشئات والآنسات وتحت 21 عاماً للإناث والسيدات، وجاء نادي الشارقة للألعاب الفردية في المركز الثاني بأربع كؤوس، إثر فوز لاعبيه بالمركز الأول في فئات الأشبال (ب) والشباب وتحت 21 عاماً للذكور والرجال، فيما ذهب لقب فئة الفتيات (ب) إلى نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وحضر مراسم التتويج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكاراتيه، إبراهيم النعيمي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات، أحمد سالم باصليب، والمدير الفني للاتحاد، الخبير هشام سري، ورئيس لجنة الحكام الحكم الدولي، جابر الزعابي.