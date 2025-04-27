شباب الأهلي في اختبار «السعادة».. والشارقة يصطدم بالجزيرة

يبلغ التنافس في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ذروته اليوم، بإقامة القمتين المؤجلتين من الجولة الـ16، لما تحمله من تأثير مباشر في سباق اللقب وصراع البطاقات الآسيوية، عندما يحلّ الشارقة «الوصيف» ضيفاً على الجزيرة في الساعة السادسة مساءً على استاد محمد بن زايد، فيما يواجه شباب الأهلي «المتصدر» تحدياً صعباً أمام الوحدة في الساعة 20:45 مساءً على استاد آل نهيان.

الجزيرة - الشارقة

لا يملك الشارقة، صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، خياراً أفضل من الفوز وحصد النقاط الثلاث إذا أراد مواصلة تضييق الخناق على المتصدر، إذ لاتزال لديه مباراة مؤجلة، وفي حال انتصاره بها أيضاً، ستتضاعف حظوظه في المنافسة أكثر لكن هذا متوقف على تعثر «فرسان دبي».

ويتسلح الشارقة بحالة النشوة التي يعيشها عقب تأهله إلى نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، وهي مباراة ستُقام منتصف الشهر المقبل، ما يجعله يوجه حالياً بوصلته نحو الصراع على لقب الدوري، الذي لاتزال فرصه فيه قائمة، وإن كانت مرتبطة بنتائج المتصدر.

بدوره، يخوض الجزيرة المواجهة بعد خسارته المفاجئة أمام كلباء في الجولة الماضية، وتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع. ويُدرك الفريق، المتوج بكأس رابطة المحترفين أخيراً، أن الفوز وحده سيعيده إلى دائرة المنافسة على المقاعد الخارجية، خصوصاً مع دخول الدوري مراحله الحاسمة. ويميل التاريخ لصالح الجزيرة في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، إذ تقابلا في 29 مباراة، فاز «فخر أبوظبي» في 16 منها، مقابل خمسة انتصارات للشارقة، فيما حسم التعادل ثماني مباريات.

الوحدة - شباب الأهلي

يأمل شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 52 نقطة تجاوز عقبة منافسه الوحدة «رابع الترتيب» برصيد 37 نقطة، للاقتراب خطوة إضافية نحو حسم لقب الدوري. ويدرك الفريق أن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تفتح الباب أكثر أمام الشارقة لملاحقته.

في المقابل، لا يمرّ «أصحاب السعادة» بأفضل حالاتهم، إذ سقط الفريق في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام العروبة، ما كلفه فقدان المركز الثالث لصالح الوصل بفارق الأهداف، إلا أن الفوز اليوم سيمنحه فرصة استعادته وبفارق ثلاث نقاط.

وعلى الورق، تبدو حظوظ الفريقين متساوية لتحقيق الانتصار، إلا أن شباب الأهلي يملك أفضلية تاريخية، إذ التقى الفريقان في 31 مباراة بدوري المحترفين، فاز «فرسان دبي» في 13 منها، مقابل ستة انتصارات للوحدة، بينما انتهت 12 مباراة بالتعادل.