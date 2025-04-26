نادي الشارقة يجدد عقد بيرو حتى 2029

أعلن نادي الشارقة عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي جيليرمي بيرو حتى عام 2029 تقديراً للمستوى الفني المتطور الذي ظهر عليه في الفترة الماضية.

وقال نادي الشارقة لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "رحلة التألق مستمرة، الملك يجدد عقد الساحر الصغير بيرو حتى عام 2029".

وأضاف النادي "كل التوفيق لنجمنا في قادم التحديات".

وكان بيرو قد أسهم بشكل فاعل في تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية لبطولة "دوري أبطال آسيا 2" أمام ليون سيتي السنغافوري 18 مايو المقبل.