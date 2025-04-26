5 أسباب أسهمت في هبوط العروبة إلى «دوري الهواة»

هبط الفريق الأول لكرة القدم لنادي العروبة من دوري المحترفين ليعود إلى دوري الدرجة الأولى (الهواة)، بعد أن استمر في المركز الأخير في قائمة ترتيب فرق الدوري، حيث تجمد رصيده عند سبع نقاط حصل عليها في 22 مباراة خاضها حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في 19 مباراة.

وهناك كثير من العوامل التي أسهمت في هبوط العروبة إلى دوري الهواة ترصدها «الإمارات اليوم».

فارق الإمكانات

يعد فارق الإمكانات الفنية بين لاعبي العروبة ولاعبي بقية الفرق الأخرى - خصوصاً تلك التي كان ينافسها على الهروب من دوامة الهبوط - السبب الأبرز للهبوط، حيث تعاقد النادي مع لاعبين أجانب ومقيمين بمستويات متوسطة لم تخدم الفريق فنياً، وتم إنهاء خدمات أربعة لاعبين محترفين ومقيم في فترة الانتقالات الشتوية.

الإصابات

تعرض ثلاثة حراس مرمى وثلاثة لاعبين للإصابة، وهو ما أربك الفريق في كثير من المباريات، وأفقده القدرة المطلوبة على تحقيق النتائج الإيجابية.

المدرب برونو

جددت إدارة النادي عقد المدرب البرتغالي برونو بيريرا لقيادة الفريق، تثميناً لنجاحه في قيادة الفريق للمحترفين في الموسم الماضي، دون مراعاة أنه لم يتولَّ المهمة الأولى بوصفه مدرباً رئيساً كثيراً، ولا يمتلك خبرة كافية لقيادة فريق في دوري المحترفين.

الأخطاء نفسها

لم تتم معالجة أسباب هبوط فريق العروبة في موسم 2021-2022، أو الاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها الفريق وعدم تكرارها، إذ استمرت الأخطاء نفسها، ومنها عدم تغيير المدرب بشكل مبكر بعد تعرض الفريق لنتائج سلبية.

تغيير غير موفق

لم يحسن نادي العروبة التعاقد مع مدرب بديل للمدرب برونو بعد، إذ تمت الاستعانة بمساعده البرتغالي أندريه جاسمينس الذي قاد الفريق بأسلوب المدرب برونو نفسه، لذلك استمرت النتائج السلبية التي لاحقت الفريق طوال الموسم.