تصريحات

طلب مدرب فريق في دوري المحترفين من لاعبيه التوقف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، معتبراً أنها قد تؤثر في المردود الفني، وتحرج إدارة النادي، على حد وصفه.

خشونة

استغرب جمهور أحد فرق المحترفين الخشونة الزائدة التي تعرض لها مهاجم الفريق خلال مباراة في كأس رابطة المحترفين، منتقدين تجاهل الحكم وحالة عدم المبالاة تجاه الحالات، مطالبين بضرورة حماية اللاعبين حرصاً على سلامتهم من الإصابات.

استدامة

دعا متابعون رياضيون مدربي أندية دوري المحترفين إلى منح اللاعبين المواطنين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني في وديتي هندوراس وسورية الأخيرتين فرصاً أكبر للمشاركة مع أنديتهم، بما يسهم في استدامة مستوياتهم الفنية وتطوير أدائهم.

زلاتكو

تمنّى لاعبون مواطنون في دوري الدرجة الأولى أن يتابعهم مدرب المنتخب الوطني زلاتكو، تمهيداً لضمهم إلى المنتخب، مؤكدين أن وجودهم في دوري الهواة لا يعكس ضعف مستوياتهم الفنية، بل يعود إلى عدم حصولهم على فرص في دوري المحترفين بسبب كثرة اللاعبين الأجانب والمقيمين.

متابعون

أكد متابعون رياضيون أن إنجازات لاعبي الإمارات في أولمبياد الشباب بالسنغال رفعت سقف الطموحات، وشكّلت حافزاً جديداً لممارسي الرياضات الفردية، ورسالة مفادها أن الوصول إلى العالمية ليس مستحيلاً، بل يتحقق بالإصرار والاجتهاد وتطوير القدرات.

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