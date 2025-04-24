منتخب الجوجيتسو يشارك في بطولة باريس للجائزة الكبرة       

غادرت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو للرجال والسيدات، أمس، متوجهة إلى فرنسا، للمشاركة في بطولة باريس للجائزة الكبرى، التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل، وذلك برعاية شركة «مبادلة للاستثمار».

وتُعد البطولة من أبرز المحطات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستقطب نخبة من أفضل لاعبي العالم في هذه الرياضة.

وأكد نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، أهمية مشاركة المنتخب في البطولات العالمية الكبرى، لما لها من دور محوري في تطوير المهارات الفنية والذهنية للاعبين، وصقل تجاربهم، وتعزيز حضورهم على الساحة الدولية.

وقال: «إن بطولة الجائزة الكبرى تعد منصة مثالية لإبراز كفاءة لاعبينا أمام نخبة من الأبطال العالميين، مؤكدة ثقته بقدرتهم على تحقيق نتائج مشرفة، واعتلاء منصات التتويج، بما يعكس صورة مشرّفة لرياضة الجوجيتسو الإماراتية».