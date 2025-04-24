مدرب العروبة: سنبدأ من اليوم التحضير لدوري «الأولى»

أكد مدرب فريق العروبة، البرتغالي أندريه جاسمينس، أن فريقه حاول الحصول على نقاط الفوز على الوحدة بصناعة الكثير من الفرص، لكنه لم يوفق في النهاية وخرج بنقطة التعادل 1-1 في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق سيبدأ من اليوم الاستعداد لدوري الدرجة الأولى، والعمل بقوة من أجل العودة إلى دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل.

وقال جاسمينس لـ«الإمارات اليوم»: «كان بالإمكان الفوز في آخر دقيقة بالمباراة، وفي الوقت نفسه حصل فريق الوحدة على فرصة للفوز، ولكن بالنظر إلى مجريات اللقاء بشكل كامل، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، بالنظر إلى الفرص التي سنحت لنا، ولا ننسى أننا نواجه فريقاً يعد من أفضل فرق الدوري».

وأضاف: «أعتقد أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية في مباراة الوحدة، لكن بشكل عام هذه المرة الثالثة التي يصعد فيها الفريق إلى دوري المحترفين ويهبط من البطولة، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك دراسة جديدة للموضوع من جانب الإدارة والفريق واتخاذ القرارات المناسبة».

وتابع: «أمام مجلس الإدارة الوقت من أجل دراسة وضع الفريق، وماذا يريد النادي أن يفعل المرة المقبلة، وما الهدف من الصعود، بالنسبة لي حاولت الفوز والبقاء في البطولة، لكن لم نوفق، وبالتأكيد هناك أمور كثيرة يجب النظر إليها الفترة المقبلة».

. أمام الإدارة الوقت لدراسة وضع الفريق، وماذا يريد النادي أن يفعل المرة المقبلة.