شباب الأهلي يحقق فوزه الأول في كأس رابطة المحترفين

حقق شباب الأهلي فوزه الأول في كأس رابطة المحترفين، بعدما تغلب على يونايتد 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، ليواصل «الفرسان» مشواره دون خسارة، بعدما استهل مشواره بتعادلين في أول جولتين.

وبدأ شباب الأهلي المواجهة بقوة، ونجح محمد جمعة المنصوري في افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، ليمنح فريقه الأفضلية، قبل أن يحافظ «الفرسان» على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي محاولاته لتعزيز النتيجة، ونجح برونو كاسكاردو ليموس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليضع فريقه في موقف مريح قبل الدقائق الأخيرة.

وحاول يونايتد العودة إلى المباراة، وتمكن مهدي موهوب من تقليص الفارق في الدقيقة 88، إلا أن شباب الأهلي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، وحصد النقاط الثلاث.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من ثلاث مباريات، بواقع فوز وتعادلين، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 3 نقاط، بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة.