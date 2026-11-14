فيتوريا: النصر لعب بكامل قوته.. والوصل انتصر رغم الغيابات

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن فوز فريقه على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس المحترفين، يكتسب أهمية خاصة في ظل الغيابات التي عانى منها فريقه، مقابل خوض النصر المواجهة بعدد كبير من لاعبيه الأساسيين، مشيراً إلى أن الانضباط التكتيكي والتركيز الدفاعي كانا مفتاح تحقيق الانتصار والمحافظة على صدارة المجموعة.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «لم يكن جميع لاعبينا جاهزين لهذه المباراة، بينما خاض النصر اللقاء بعدد كبير من لاعبيه، وهو ما جعل المواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لكن اللاعبين أظهروا شخصية جيدة والتزاماً كبيراً بالتعليمات، ونجحوا في تنفيذ ما طلبناه منهم».

وأضاف: «قدمنا شوطاً أول جيداً للغاية، وكنا نعرف نقاط القوة لدى المنافس والمناطق التي يمكننا استغلالها لخلق الخطورة على مرماه، وتعامل اللاعبون بذكاء مع المباراة، ونجحنا في تحقيق الأفضلية بفضل التنظيم الجيد وفهم التفاصيل التكتيكية».

وأوضح المدرب البرتغالي أن الوصل نجح في فرض أسلوبه خلال الشوط الأول، بعدما تعامل بذكاء مع طريقة لعب النصر، واستفاد من المساحات التي حددها الجهاز الفني قبل المواجهة، ليسجل هدفين منحاه أفضلية مهمة، وساعداه على إدارة مجريات الشوط الثاني بهدوء أكبر.

وشدد فيتوريا على أن الحفاظ على نظافة الشباك يمثل أحد أبرز المكاسب التي خرج بها الوصل من المباراة، خصوصاً بعدما استقبل الفريق أهدافاً في مبارياته الثلاث السابقة، مؤكداً أن معالجة الأخطاء الدفاعية كانت من أولويات الجهاز الفني.

وقال: «في المباريات الثلاث الماضية لم ننجح في الحفاظ على نظافة شباكنا، ولذلك كان من المهم بالنسبة لنا ألا نستقبل أهدافاً هذه المرة. أظهر اللاعبون تركيزاً جيداً في الشوط الثاني، وتعاملوا بذكاء وهدوء مع محاولات المنافس، واتخذوا القرارات المناسبة في المناطق الدفاعية».

وأشار مدرب الوصل إلى أن النصر حاول الوصول إلى مرمى فريقه خلال الشوط الثاني، لكن التنظيم الدفاعي الجيد والتمركز الصحيح للاعبين ساهما في الحد من خطورته، مؤكداً أن الفريق أظهر نضجاً تكتيكياً في التعامل مع فترات المباراة المختلفة.

وأكد فيتوريا أن الفوز جاء في توقيت مهم بالنسبة للوصل، خصوصاً بعد عدم رضاه عن بعض الجوانب في المباراة السابقة، موضحاً أن الفريق كان بحاجة إلى استعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز الثقة وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة.

وأضاف: «الأهم بالنسبة لنا كان تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والمحافظة على المركز الأول. أنا سعيد للغاية بسلوك اللاعبين والطريقة التي تعاملوا بها مع المباراة، فقد فهموا المطلوب منهم ونفذوه بصورة جيدة».

وعن فرص الوصل في المنافسة على لقب كأس المحترفين، أوضح المدرب البرتغالي أن الفريق يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، مع التركيز على تطوير الأداء والاستفادة من الجوانب الجيدة التي ظهرت أمام النصر، مشيراً إلى أن المحافظة على الصدارة تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تعني التوقف عن معالجة الأخطاء.

واختتم فيتوريا تصريحاته بالتأكيد على أن الوصل مطالب بالبناء على هذا الانتصار خلال المباريات المقبلة، والاستمرار في العمل بالجدية نفسها، من أجل تحقيق أهداف الفريق في البطولة.