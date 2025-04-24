5 أسباب دفعت دبا الحصن إلى «منطقة الخطر»

تضاءلت فرصة فريق دبا الحصن في البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته أمام النصر بهدف دون رد، أول من أمس، ضمن الجولة الـ22، حيث تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير، مع تبقي أربع جولات على ختام الموسم الحالي، وبات يواجه خطر الهبوط.

ولم يتمكّن دبا الحصن من نيل نقطة التعادل بعد أن استقبلت شباكه هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة، على الرغم من اعتماده أسلوب اللعب الدفاعي، وتنتظر دبا الحصن أربع مباريات صعبة مع فرق كلباء والوحدة وشباب الأهلي والعروبة، خصوصاً أن هذه الفرق تحتاج إلى النقاط، باستثناء العروبة الذي هبط رسمياً، وهناك خمسة أسباب لخسارة دبا الحصن أمام النصر، أبرزها معاناة الفريق الضغط النفسي وغياب الجمهور، وجاءت كما يلي:

الضغط النفسي

خاض لاعبو دبا الحصن المباراة تحت ضغط نفسي بسبب اقتراب انتهاء الموسم وخوفهم من الهبوط، ولم يتمكن اللاعبون من التخلص من هذا الهاجس، كما تعزز الضغط بسبب الاستحواذ الفني لفريق النصر على الكرة معظم دقائق المباراة، ووصل إلى أكثر من 80%.

عدم استثمار الفرص

لاحت لفريق دبا الحصن ثلاث فرص محققة لتسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة، أضاعها لاعبوه الكاميروني كوندي، والتونسي هيثم الجويني، والسنغالي اليونا ندور، ما حرمهم فرصة الفوز.

أداء النصر

قدّم فريق النصر إحدى أقوى مبارياته من الناحية الفنية، ونجح في صناعة فرص وهجمات عديدة، واستحق الفوز بجدارة، على الرغم من تأخره في تسجيل هدف الفوز بسبب تألق حارس مرمى دبا الحصن، سهيل المشرخ، والأسلوب الدفاعي المغلق.

غياب الجمهور

أسهمت إقامة المباراة في التوقيت المسائي (8:45) في تراجع حضور جمهور دبا الحصن بشكل بارز في واحدة من أهم مبارياته، ما أفقده الدعم الجماهيري المهم في مثل هذه المباريات المصيرية.

تغيير التكتيك

غيّر مدرب دبا الحصن حسن العبدولي تكتيك المباراة من الأسلوب الدفاعي في الدقائق الـ10 الأخيرة، بفتح الملعب بحثاً عن هدف وعدم القناعة بالنقطة التي كانت في متناول اليد، ما منح النصر مساحات واسعة للوصول السهل إلى مرمى فريقه وتسجيل هدف الفوز.