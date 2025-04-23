ميلوش: ربط اسمي بتدريب الشارقة "إشاعات"

أكد المدرب الصربي مليوش ميلوييفيتش، التزامه بعقده الحالي الممتد مع فريق الوصل حتى 2026، وأن ما تم تداوله حول اقترابه من تدريب فريق الشارقة مجرد "إشاعات"، على حد وصفه.

وقال ميلوش لـ "الإمارات اليوم" في رده حول ربط اسمه بنادي الشارقة خلفاً للمدرب الروماني كوزمين الذي تولى مؤخراً مهام تدريب المنتخب الوطني: "لا علم لي بما يتم تناقله، وان ربط اسمي مع الشارقة مجرد إشاعات".

وأوضح: "أحترم عقدي مع الوصل الممتد حتى 2026، وأركز على المباريات المقبلة للفريق، ولم يدار أي حديث مؤخراً بيني وبين إدارة الوصل حول الموسم المقبل، وبقاء تركيزي محصوراً على عملي، وعدم شغل نفسي بما يتم تناقله، خصوصاً أن المباريات المقبلة هامة لفريق الوصل في ظل السعي لإنهاء الموسم الحالي في أفضل مركز ممكن على سلم الترتيب".

وأضاف: "عند قدومي للدوري الإماراتي كان هناك العديد من العروض الأخرى في الدوريات العالمية، لكن اختياري وقناعتي اتجهت نحو التعاقد مع الوصل".

يذكر أن ميلوش ارتبط مع نادي الوصل صيف العام 2023، خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، قبل أن تتجه إدارة النادي في يناير 2024 إلى تجديد عقد المدرب حتى 2026.

وكان ميلوش قد نجح مع الوصل اليوم الأربعاء، في تحقيق فوزٍ خارج أرضه على حساب مضيفه البطائح بنتيجة (3-1)، في مباراة لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، استضافها استاد خالد بن محمد في الشارقة.

وأشاد مليوش بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبوه خلال المباراة، ونجح خلالها الفريق في تنفيذ المطلوب منه والخروج بالنقاط الثلاثة التي وضعت "الإمبراطور" في المركز الثالث برصيد 37 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الوحدة.