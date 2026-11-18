يمتلك سائق الراليات الإماراتي المخضرم، يحيى بالهلي، واحدة من القصص المُلهِمة في عالم رياضة المحركات، بمسيرة تمتد على مدار 42 عاماً، أنفق خلالها بحسب تأكيده نحو 25 مليون درهم من ماله الخاص، دعماً لمسيرته الرياضية ومسيرة نجله منصور بالهلي، في قصة تُجسّد شغفه بالراليات وعشقه المستمر للسرعة والتحدي.

ويستعد يحيى بالهلي، المُتوَّج بطلاً للعالم في فئة «T2» عام 2012، للعودة يوم 22 الجاري للمشاركة في النسخة 35 توالياً في تحدي «رالي أبوظبي الصحراوي»، بعدما اعتمد مشاركته في نسخة العام الجاري ضمن فئة «SSV»، وهي الفئة ذاتها التي تُوِّج فيها نجله (منصور)، في الثامن من الشهر الجاري، بطلاً للعالم للراليات الصحراوية القصيرة «الباها»، من بوابة النسخة الـ10 من «رالي دبي الدولي - باها».

وقال يحيى بالهلي لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالفخر للعودة مجدداً إلى (رالي أبوظبي الصحراوي)، الذي يحتفل بنسخته الـ35، ومواصلة ارتباطي بهذا الحدث، بعدما حافظت على نسبة مشاركة بلغت 100% منذ انطلاقته الأولى عام 1991».

وأضاف: «يرتبط مشواري بعالم الراليات بثمانينات القرن الماضي، حين كانت رياضة السيارات في المنطقة لاتزال في بداياتها، ولم تكن السيارات مجهزة بالتقنيات الحديثة المتوافرة اليوم، فضلاً عن صعوبة الحصول على الرعاية والتمويل، لكن الشغف والرغبة في خوض التحديات وتمثيل الرياضة الإماراتية كانت وراء مواصلتي هذه المسيرة حتى اليوم، على مدار أكثر من أربعة عقود».

وأوضح: «اعتمدت بشكل كبير على إمكاناتي المالية الخاصة، سواء في دعم مسيرتي أو مشوار نجلي (منصور)، فلم أنظر إلى رياضة الراليات باعتبارها صناعة تجارية أو وسيلة للشهرة، بل بوصفها رمزاً للهوية والتحدي الشخصي، وأنفقت على مدار هذه المسيرة نحو 25 مليون درهم». وتابع: «في العديد من الراليات، خصوصاً مع دخول نجلي (منصور) إلى المنافسات، كنت أتولى تمويل سيارتين، إلى جانب النفقات اللوجستية، بما يشمل قطع الغيار والطواقم الميكانيكية وكُلفة شحن السيارات والسفر».

وأضاف: «نجحت خلال مسيرتي في مقارعة نخبة أبطال العالم، وتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها تتويجي عام 2012 بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية في فئة (T2)، وأواصل بالطموح والزخم نفسيهما، أملاً في حصد لقب جديد في الرالي الأحب إلى قلبي، (تحدي أبوظبي الصحراوي)، من خلال مشاركتي في نسخة 2026 والمنافسة ضمن فئة (SSV)».

التكريم الدولي والسعي إلى «غينيس»

وأشار بالهلي إلى التكريم الذي حصل عليه من الاتحاد الدولي للسيارات، قائلاً: «حصلت قبل 10 سنوات على شهادة اعتراف وتكريم من الاتحاد الدولي، تقديراً لمشاركتي في 25 نسخة من (تحدي رالي أبوظبي الصحراوي)، وأسعى حالياً إلى استكمال جميع الوثائق المطلوبة، تمهيداً لدخول سجل الأرقام القياسية في موسوعة (غينيس)، باعتباري صاحب أكبر عدد من المشاركات المتتالية في رالي واحد».

عشق الوصل

وكشف يحيى بالهلي عن علاقته وارتباطه بنادي الوصل، قائلاً: «يعود عشقي لنادي الوصل إلى مرحلة الطفولة، بحكم قرب منزل العائلة من النادي، حيث كنا نتردد باستمرار، أنا وأبناء الفريج، على أروقته، ووفاءً لهذا النادي، حرصت على حمل شعاره في مشاركاتي، ووضع ملصقه على السيارات التي خضت على متنها غمار الراليات العالمية».

المنافسة مع «منصور» ودعم مسيرته

وأعرب يحيى بالهلي عن فخره بمسيرة نجله (منصور)، قائلاً: «خضتُ أنا ونجلي المنافسة معاً في أربع مناسبات، من بينها المشاركة ضمن الفئة ذاتها (T2)، وحرصت على نقل خبراتي إليه، وتوفير جميع سبل الدعم، ما انعكس على الدوام في إبراز الموهبة التي يمتلكها، ليس على صعيد الراليات المحلية فحسب، بل أيضاً من خلال طموحه ليصبح أحد أفضل سائقي الراليات في منطقة الخليج، ومقارعة نخبة السائقين على مستوى العالم، وقد تجلى ذلك خلال الموسم الحالي، الذي اختتمه بالتتويج بطلاً للعالم في فئة (SSV) ضمن (رالي دبي الدولي - باها)».

غياب الرعاة

وتطرّق يحيى بالهلي إلى التحديات التي تواجه رياضة الراليات، وأوضح: «تُعدّ هذه الرياضة مكلفة مالياً، وأسهم غياب الدعم من الشركات الوطنية والعلامات التجارية في تراجعها، خصوصاً مع توجه الشركات الراعية نحو أنماط ورياضات مختلفة».

واختتم قائلاً: «حتى العلامات التجارية الكبرى التي خضنا بطولات العالم على متن سياراتها لم تقدم لنا الدعم المأمول، رغم أننا، ومن خلال شغفنا بهذه الرياضة وتحقيق الانتصارات في الراليات، كنا نقدم لتلك العلامات خبرات وخدمات قيّمة، تتعلق بأداء سياراتها والتعديلات التي يمكن إدخالها عليها، فضلاً عن تزويدها بخبرات عملية بشأن الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لتطوير أجيال جديدة من سياراتها، بما يتناسب مع متطلبات المناطق الصحراوية والجبلية».

يحيى بالهلي:

. أعشق نادي الوصل منذ الطفولة، وأحرص على وضع شعاره على السيارات التي أخوض على متنها الراليات العالمية.