أكد المدير الفني لفريق كرة القدم في نادي حتا، المدرب الوطني وليد عبيد، أن المركز المتأخر لفريقه ورصيده البالغ ثلاث نقاط لا يعكسان المستوى الإيجابي وحالة التطور في أداء الفريق من مباراة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الهدف الذي سجله الفريق في مباراته أول من أمس أمام الوصل بالجولة التاسعة من دوري المحترفين يعطي مؤشراً إلى الروح القتالية للاعبين.

ويمتلك حتا ثلاث نقاط في ترتيب الدوري، بعد خسارته أمام الوصل أول من أمس، 1-2، فيما عزز الوصل موقفه في المنافسة برصيد 16 نقطة.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق في تطور، وأبرز المكتسبات التي تمكن ملاحظتها بوضوح في مباراة الوصل تتمثل في عدم استسلام اللاعبين للنتيجة أمام فريق كبير، ومواصلة إظهار الروح القتالية حتى الثواني الأخيرة، التي تمكنا خلالها من تسجيل هدف تقليص الفارق».

وأضاف: «لعبنا أمام فرق قوية، سواء في الدوري أو الكأس، وجاءت مستويات المباريات مرتفعة، وهو ما أكدناه من خلال قدرتنا على مجاراة الوصل، رغم زخم النجوم الذي يضمه الفريق وتقدمه في النتيجة. إلا أن لاعبينا لم يتراجعوا إلى الخلف، وأظهروا تلك الروح القتالية، ولم ينهاروا تحت ضغط النتيجة، بل واصلوا الضغط على الفريق المنافس، وتمكنوا من تسجيل هدف في الوقت القاتل».

وتابع: «المركز الحالي لا يعكس المردود الذي يقدمه الفريق، فهناك مباريات كنا نستحق فيها، على أقل تقدير، خطف نقاط ثمينة. لكننا، كجهاز فني، وبفضل الدعم الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي، نمتلك الثقة بأن هذا المردود المتصاعد سيمنحنا وضعاً أفضل في الجولات المقبلة، وبالتالي سينعكس على موقع الفريق في سلم الترتيب».

وعن الأهداف التي سجلها الوصل في مرمى حتا، وجاءت من تمريرات عرضية، قال عبيد: «الوصل يمتلك لاعبين بجودة عالية، ولديه مهاجمون طوال القامة، وعلينا التركيز على استخلاص العبر من الحالات التي سبقت تسجيل الهدفين، ومن بينها تمركز اللاعبين دفاعياً، ومواصلة العمل على ذلك في تدريباتنا المقبلة. وبصورة عامة، أنا فخور بالأداء والالتزام والروح العالية التي ظهر بها لاعبو حتا. وهناك بعض الجوانب التكتيكية التي يجب مواصلة العمل عليها، خصوصاً في الشق الهجومي، وتحويل الفرص المتاحة إلى أهداف. فلدينا لاعبون جيدون في الفريق، وكل ما نحتاج إليه هو تعزيز عامل الثقة بالنفس والقدرة على هز الشباك والتسجيل، مهما كان الفريق المنافس الذي نواجهه».

وركز مدرب حتا على ضرورة استغلال فترة التوقف المقبلة لتصحيح المسار، وقال: «لدينا مباراة مهمة مع كلباء، وطموحنا كبير في خطف النقاط الثلاث لهذه المواجهة، ومواصلة التركيز على تصحيح المسار، وإنهاء الدور الأول من الدوري بجمع تسع نقاط على أقل تقدير، خصوصاً أن الفريق في تحسن دائم».

ريناتو: المباراة لم تكن سهلة أمام حتا

أكد مهاجم فريق الوصل، ريناتو جونيور، أن المباراة لم تكن سهلة أمام حتا، رغم الفوز الذي حققه «الإمبراطور»، مشيراً إلى أن الفريق وضع نصب عينيه، منذ صافرة البداية، الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز، وإظهار القوة الحقيقية لـ«الإمبراطور» في مباراة أقيمت على أرضه وأمام جمهوره.

وقال ريناتو لـ«الإمارات اليوم»: «حاولنا إظهار تفوقنا وقوتنا منذ البداية، إلا أننا اصطدمنا بمنافس لعب بتنظيم دفاعي محكم، وبعد تسجيل الهدف الأول، أصبحت المباراة أكثر انفتاحاً، ونجحنا لاحقاً في تعزيز النتيجة، وحسم المباراة وخطف النقاط الثلاث».

وعن أهمية الفوز قبل المواجهة المقررة الاثنين المقبل أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، قال ريناتو: «نحن في حالة جيدة، والفوز على حتا يعطينا دفعة معنوية لمواصلة بذل قصارى جهدنا، ولدينا ثقة كبيرة بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية جديدة في مباراتنا المقبلة».

وشكر ريناتو جمهور الوصل، قائلاً: «أطالب جمهور النادي وعشاق الوصل بالحضور بكثافة في جميع المباريات ومساندة الفريق، خصوصاً أننا نقدم مستويات جيدة، وأنا واثق بأننا سنحقق شيئاً مهماً هذا الموسم».