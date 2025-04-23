الوصل "ثالث الدوري".. هزم البطائح بالثلاثة

أشعل الوصل الصراع على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا بعدما عاد من استاد خالد بن محمد بثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على البطائح 3-1، رافعا رصيده إلى 37 نقطة وأصبح ثالثاً على لائحة الترتيب بفارق الأهداف عن الوحدة الذي تراجع للمركز الرابع وله مباراة مؤجلة.

وعلى الرغم من أن البطائح قد بدأ المواجهة بأفضل صورة ممكنة بعد تقدم له أولريش ميلكي، حينما توغل من منتصف الملعب وسدد كرة سكنت على يسار الحارس، محمد علي واضعا فريقه في المقدمة، "5".

لكن الوصل استطاع أن يظهر خطورة كبيرة على مرمى الحارس إبراهيم عيسى، بعد فترة من الارتباك، فحضر التهديد الأول من كرة خيمينيز، والتي أبعدها ديني بورغيس، قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وتمكن سباكا سيديبي، من إدراك التعادل بعد كرة ضرب بها بيريز، دفاع الراقي، فسجل منها التعادل بعد مراوغة الحارس "38".

ومع الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نجح فابيو ليما في أن يمنح الوصل التقدم، بعد كرة وزعها علي صالح، على رأس خيمينيز، فتابعها برأسه في المرمى، "45".

وجاء الشوط الثاني أقل بكثير عما كان سابقه، وندرت فيه المحاولات الهجومية رغم استحواذ البطائح على الكرة أغلب الوقت، الا أن البديل كايو كانيدو، أنهي المباراة بتسجيله الهدف الثالث من انفراد بالمرمى "90+1" وهو الهدف رقم 100 له في تاريخه بالدوري.