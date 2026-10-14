الوصل يعيد ارتكاب الأخطاء الدفاعية.. ومهمة التأهل الآسيوي تتعقد

أعاد الوصل تكرار أخطائه الدفاعية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما خسر أمام ضيفه الأهلي السعودي، حامل اللقب، (1-3)، على استاد زعبيل، أول من أمس، في الجولة الثانية، ليخرج من مباراتيه الأوليين في البطولة من دون نقاط، ويضع نفسه أمام مهمة أكثر صعوبة في سباق التأهل إلى المرحلة التالية، مع تبقي ست مباريات في مرحلة الدوري.

وجاءت الخسارة امتداداً لما حدث أمام التعاون السعودي في الجولة الأولى، حين سقط «الإمبراطور» (1-2)، لتتكرر المشكلات ذاتها في الخط الخلفي، خصوصاً في التعامل مع تحركات المهاجمين، والكرات التي وصلت إلى منطقة الجزاء، في وقت لم ينجح الفريق في ترجمة فتراته الجيدة إلى نتيجة إيجابية.

من جانبه، رفض مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، تحميل مدافعيه مسؤولية الخسارة، مؤكداً أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وأن التعامل معها يجب أن يكون داخل الفريق، بعيداً عن توجيه اللوم إلى لاعبين بعينهم، وقال في تصريحات صحافية: «الجميع يرتكب الأخطاء، والأهم أن نبقى متحدين في الأوقات الجيدة والصعبة على حد سواء، واللاعبون الموجودون داخل الملعب قد يرتكبون مثل هذه الأخطاء، كما يمكنهم في أوقات أخرى حسم المباريات لمصلحة فِرَقهم»، وأضاف: «الأهم أن نتعلم من أخطائنا، لكن هذه الأمور سأعالجها مع اللاعبين داخل الفريق، لأنني لا أحب الحديث عنها علناً، لاسيما عندما يتعلق الأمر بلاعب بعينه، أناقش هذه المسائل مع لاعبيّ داخل غرف الاجتماعات، بعيداً عن وسائل الإعلام»، وأشار: «المباريات الآسيوية تتطلب تركيزاً مستمراً، نظراً إلى تقارب مستويات الفِرَق وقدرة اللاعبين أصحاب الجودة العالية على تغيير النتيجة في لحظة واحدة، وعلينا أن نقر بأن هذه البطولة صعبة، لأن المباراة قد تسير في اتجاه معين، ثم يأتي لاعب واحد ليحسم الموقف لمصلحة فريقه، وتتغيّر الأمور بعدها».

ولم يحصر مدرب الوصل أسباب الخسارة من الأهلي السعودي في الجانب الدفاعي، بل أشار أيضاً إلى إهدار الفرص التي أتيحت لفريقه، معتبراً أن عدم استغلالها حرم «الإمبراطور» إمكانية تغيير مسار المواجهة.

وقال: «في مثل هذه المباريات، سنحت لنا فرص للفوز، كما سنحت للمنافس فرص مماثلة، بل كان يمتلك فرصاً لحسم المباراة نهائياً، لكننا حصلنا أيضاً على فرصنا، وعندما لا نستغلها فإننا ندفع ثمناً باهظاً».