الوصل يستعرض أمام مرمى كلباء في كأس رابطة المحترفين

حقق الوصل فوزه الثاني في كأس المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه كلباء 4-0، الجمعة، في الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد كلباء عند ثلاث نقاط.

وفرض الحذر نفسه على أداء الفريقين في الشوط الأول، إذ انحصر اللعب معظم الوقت في وسط الملعب، مع ندرة الفرص الهجومية، وكانت أبرز محاولات كلباء رأسية مهاجمه سامان قدوس التي مرت فوق العارضة، مقابل تسديدة من مهاجم الوصل سيرجينيو مرت بجوار القائم.

وتغيرت الصورة في الشوط الثاني، بعدما اندفع كلباء هجومياً وترك مساحات خلف دفاعه، استغلها الوصل سريعاً عبر هجمة مرتدة قادها سيرجينيو بتمريرة متقنة إلى ريناتو جونيور، الذي وجد نفسه منفرداً بالحارس وسدد الكرة في الشباك، معلناً تقدم أصحاب الأرض (49).

ولم يحتج الوصل سوى إلى ثلاث دقائق لتعزيز تقدمه، بعدما استغل بريان بالاسيوس ثغرة في دفاع كلباء، ووضع الكرة بهدوء على يسار الحارس، مسجلاً الهدف الثاني (52).

وكاد سيرجينيو أن يضيف الهدف الثالث بعد تمريرة من بالاسيوس وضعته أمام المرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم بغرابة.

وعوض لياندرو سباداسيو تلك الفرصة بتسجيل الهدف الثالث، عندما أطلق تسديدة أرضية استقرت على يسار الحارس، ليحسم الوصل المباراة عملياً (83).

ولم يكتفِ الوصل بثلاثيته، إذ واصل هجومه ضغطه في الدقائق الأخيرة، وأضاف ماتيوس سالدانا الهدف الرابع، بعدما استغل ثغرة في دفاع كلباء وانفرد بالحارس، قبل أن يراوغه ويضع الكرة في الشباك (88).