اعتماد بعثة المنتخب في أولمبياد الشطرنج بأوزبكستان

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج بعثة المنتخب الوطني المشاركة في النسخة الـ46 من أولمبياد الشطرنج، المقررة إقامتها في مدينة سمرقند الأوزبكية، خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري، برئاسة الأمين العام للاتحاد، عبدالله حسن الحمادي.

وتضم بعثة المنتخب في فئة الرجال كلاً من، سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، فيما يضم الجهاز الإداري أحمد فريد، وسعود المرزوقي.

وتشارك في فئة السيدات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعهود عيسى، وعنود عيسى، إلى جانب الإدارية عبير علي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، وبحضور، نائب رئيس الاتحاد، فؤاد درويش، والنائب الثاني محمد وسيم خياطة، والأمين العام، عبدالله حسن الحمادي، ورئيس اللجنة الإعلامية والاتصال المؤسسي، شمسة الهنائي، وعضو مجلس الإدارة، خالد خوري.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، المشاركات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، إلى جانب بطولة العرب للرجال والسيدات، المقررة في تونس، خلال الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر.

كما اعتمد الاجتماع محضر الجلسة السابقة، والتقريرين الإداري والفني، وخطة النشاط للمرحلة المقبلة، فيما تابع الجهود المتعلقة بترشح فؤاد درويش لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في الانتخابات المقرر إجراؤها على هامش أولمبياد الشطرنج في سمرقند.

وقال عبدالله حسن الحمادي إن اعتماد المشاركة في أولمبياد الشطرنج يُمثّل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، إذ حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف أمام اللاعبين لتمثيل الدولة بصورة مشرفة، وأضاف في تصريحات صحافية: «إن الأولمبياد يُمثّل فرصة مهمة للاعبي المنتخب لاكتساب المزيد من الخبرة، والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، إضافة إلى أن الاتحاد يتطلع إلى تقديم مستويات قوية تعكس التطور الذي تشهده رياضة الشطرنج في الدولة»، وأشار الحمادي إلى أن الاتحاد وضع برنامجاً متكاملاً للمشاركات الخارجية المقبلة، يتضمن دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في الرياض وبطولة العرب في تونس، بهدف مواصلة الحضور الإماراتي في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، والبناء على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، وثمّن دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب التعاون المستمر من الأندية، لافتاً إلى أن هذا الدعم يُمثّل ركيزة أساسية لتطوير اللعبة، وتعزيز حضور الشطرنج الإماراتي على الساحة الدولية.