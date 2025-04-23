الشارقة مرتاح لقرار نقل ملعب مباراة "النهائي الآسيوي".. ويحدد 13 مايو موعداً للسفر إلى سنغافورة

أكد مدير فريق الشارقة بدر أحمد الحمادي إن هناك ارتياحا نوعا ما لقرار الاتحاد الآسيوي بتغيير ملعب المباراة من ملعب «جالان بيسار» الذي يعتمد على النجيل الاصطناعي إلى ملعب «بيشان» الذي يعتمد على النجيل الطبيعي، مشيرا إلى أنه وصل إلى سنغافورة اليوم لتفقد الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية وكذلك الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الشارقة بجانب ملاعب التدريبات من اجل رفع تقرير كامل لمدرب الشارقة كوزمين بهذا الخصوص، في حين بدأ نادي الشارقة يكثّف من تحركاته بهدف تجهيز الفريق وتحضيره بشكل جيد من الجوانب كافة لهذه المباراة، طمعاً في الفوز باللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخه.

ووجد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغيير ملعب المباراة النهائية بين الشارقة وفريق ليون سيتي السنغافوري في دوري أبطال آسيا للأندية-2، المقررة يوم 18 مايو المقبل، ارتياحاً كبيراً في أوساط القلعة الشرقاوية بعدما كان النادي قد تقدم بخطاب رسمي في هذا الخصوص إلى الاتحاد القاري عبر اتحاد الكرة الإماراتي.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «بعد الجلوس مع مدرب الفريق والتشاور معه فقد تقرر أن تسافر بعثة الشارقة إلى سنغافورة يوم 13 مايو المقبل أي بعد مباراة الفريق أمام العين يوم 12 من ذات الشهر ضمن الجولة 24 للدوري، وذلك استعدادا للمباراة النهائية».

وأضاف بدر أحمد «الشارقة سيخوض معسكر إعداد في سنغافورة لمدة أربعة أيام للتعود على الطقس هناك والتدرب على ملعب المباراة (بيشان)، والتهيئة الكاملة للاعبين بعيداً عن أي ضغوطات نفسية، وبحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في نهائي أبطال آسيا 2».