خالد الظنحاني: أسعدنا جماهير الشارقة.. ونقاط شباب الأهلي مهمة

أكد مدافع الشارقة الدولي خالد الظنحاني أن الفوز على شباب الأهلي بهدفين دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، يحمل أهمية كبيرة للفريق، خصوصاً أنه تحقق على أرضه ووسط جماهيره، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا حريصين على ترجمة الدعم الجماهيري إلى نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين هذا الموسم.

وقال الظنحاني في تصريحات عقب المباراة إن الشارقة استفاد من فترة الإعداد والعمل التي سبقت المباراة، ونجح في تقديم أداء قوي تُوّج بحصد النقاط الثلاث

مضيفاً: "كنا نتطلع إلى إسعاد جماهيرنا بالفوز على أرضنا وأمام أنظارهم، خصوصاً أننا ندرك حجم الدعم الذي يقدمونه للفريق، وقد نجحنا في تحقيق هدفنا، وأعتقد أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة واستحقوا النتيجة".

وأشار إلى: "أن الجهاز الفني وضع خطة واضحة للتعامل مع نقاط قوة شباب الأهلي، الذي يعد من الفرق التي تمتلك إمكانات فنية كبيرة هذا الموسم، ولذلك ركزنا على إغلاق المساحات والحد من الخطورة الهجومية للمنافس، خصوصاً أن شباب الأهلي يجيد استغلال المساحات والتحرك بصورة جيدة في الثلث الأخير من الملعب، وأعتقد أننا نجحنا في تنفيذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب".

وتابع: «قدم اللاعبون عملاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك داخل الملعب من خلال الالتزام والتركيز والروح الجماعية، وهذا الفوز يمثل ثمرة الجهد الذي بذله الجميع".

وعن تأثير الفوز على شباب الأهلي في حسابات المنافسة على لقب الدوري، اعتبر الظنحاني أن تجاوز أحد المنافسين المباشرين يمنح الشارقة دفعة مهمة، لكنه شدد على ضرورة عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام بشأن مسار المنافسة.

وقال: "بالتأكيد شباب الأهلي منافس مباشر، والفوز عليه يمنحنا ثلاث نقاط مهمة تساعدنا على التقدم في جدول الترتيب، لكننا لا نريد الدخول في حسابات مبكرة، فالمشوار لا يزال طويلاً، والأهم بالنسبة لنا هو المحافظة على المستوى الذي ظهرنا به".

وأوضح: "علينا مواصلة العمل بالروح والتركيز نفسيهما في المباريات المقبلة، واستثمار هذا الفوز بصورة إيجابية، خصوصاً مع فترة التوقف المقبلة، إذ نتطلع إلى العودة بصورة قوية ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي تلبي طموحات جماهير الشارقة".