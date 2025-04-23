العروبة أول الهابطين إلى دوري «الهواة»

ودّع نادي العروبة رسميا دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، وبات أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعدما تعادل مع الوحدة 1-1 الوحدة في افتتاح الجولة 22 من المسابقة في المباراة التي جمعتهما على ستاد دبا أمس.

وتقدم الوحدة عن طريق لوكاس بيمينتا «73»، ثم تعادل للعروبة لوكاس مازينغا «90».

وتأكد إنهاء العروبة لمسيرته في دوري المحترفين دون النظر لنتائجه في المباريات الأربع المتبقية له بعد أن أصبح يملك سبع نقاط فقط، وبفارق 14 نقطة عن البطائح صاحب المركز الـ12، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة ومازال في المركز الثالث.

من جانبه استعاد الشارقة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما أكرم وفادة ضيفه عجمان بأربعة أهداف دون رد.

وأنهى «الملك» الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما شاهين عبد الرحمن «39»، وعادل تاعرابت «44»، قبل أن يُسجل لوان بيريرا الهدف الثالث «62»، ثم اختتم ماجد حسن أهداف اللقاء «77».

ورفع الشارقة رصيده إلى 44 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، بينما بات رصيد «البرتقالي» 27 نقطة.