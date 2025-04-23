سبيت خاطر: لا أعذار لكوزمين مع المنتخب بسبب «ضيق الوقت»

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن تعاقد اتحاد الكرة الإماراتي مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لقيادة المنتخب الوطني عامين، يعد قراراً صائباً وجاء في توقيت مناسب، مشدداً على أنه في الوقت نفسه لا يوجد أعذار بالنسبة لـ«القيصر» في حال عدم نجاحه مع «الأبيض»، رغم تعيينه قبل وقت قصير من خوض مباراتين حاسمتين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، في يونيو المقبل.

وقال لاعب المنتخب الوطني والعين والجزيرة السابق لـ«الإمارات اليوم»، إن التعاقد مع كوزمين في هذا التوقيت قرار صحيح، لأن لديه القدرة على تجاوز أي مشكلة بخصوص ضيق الوقت قبل خوض المباراتين، موضحاً: «لا يمكن أن أعذر المدرب في حال لم يظهر (الأبيض) بالشكل المطلوب، ولكن مجرد موافقته على تولي تدريب (الأبيض) تبعد عنه أي أعذار، حيث وافق على التحدي، ويجب أن يحقق الأهداف المطلوبة، وهو يعلم أن الوقت ضيق، ويعرف أيضاً جميع اللاعبين، وأعتقد أنه قادر على أن ينتقل بشكل سريع باللاعبين إلى مرحلة تنافسية، ونحن نثق بقدراته وإمكاناته، ونتمنى أن يكون على قدر طموح الجمهور، وأن يحقق آمالنا بالصعود إلى المونديال».

وأضاف: «بكل أمانة تعيين كوزمين قرار صحيح، وفيه حكمة ومنطقية، خصوصاً أن لديه دراية كبيرة بكرة الإمارات، لذلك القرار جاء في الوقت الصحيح قبل المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026».

أما بالنسبة إلى الخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها المدرب الروماني، فقال: «يجب أن يجتمع مع اللاعبين ويحدد الأهداف بصورة واضحة، ويطلب الحصول على وقت كافٍ مع اللاعبين، مثل خوض مباريات ودية، ونقل الخطط التكتيكية التي سيعتمدها مع الفريق».

وعن الحلول السريعة التي من الممكن أن يقدمها كوزمين مع المنتخب، قال: «لا أرى أن كوزمين يمتلك (عصا سحرية)، ولكن على الأقل خبير في التحديات ويعلم الكثير عن كرة الإمارات، وتاريخه يسمح له بأن ينقل الحالة التنافسية التي يعيشها إلى اللاعبين، وأن يتم ترجمة ذلك في المباريات المقبلة».

وشدد سبيت خاطر على أنه لا يتفق مع مقولة أن هناك مدربين للأندية فقط، ولا يمكنهم النجاح مع المنتخبات، وقال: «بالنسبة لي المدرب يستطيع العمل في أي مكان، سواء مع المنتخبات أو مع الأندية، وعقب حصوله على الفرصة من الممكن أن يتم تقييمه، وأرى أن تجربته مع منتخب السعودية ليست مقياساً للحكم عليه، حيث إن الظروف في ذلك الوقت لم تخدمه، ولذلك يجب الانتظار ومشاهدة النتائج التي سيحققها مع المنتخب الوطني ليتم تقييمه بشكل صحيح».

ورداً على سؤال حول أن التعاقد مع مدرب الشارقة ينهي الجدل حول مشكلات بعض اللاعبين مثل علي صالح وشاهين عبدالرحمن وعلي مبخوت، قال: «المدرب عليه مسؤولية اختيارات اللاعبين، وليس بالضرورة أن تكون عودة بعض اللاعبين الذين لم ينضموا إلى الفريق في الفترة الماضية، هي التي تصنع الفارق بالنسبة لمستوى المنتخب في الفترة المقبلة، وكما ذكرت التعاقد مع كوزمين هو اختيار موفق، لأنه يتناسب مع المرحلة الحالية، والأهم من أي شيء هو أن يحقق المنتخب الهدف الأساسي بتأهله إلى كأس العالم 2026».