الشارقة وشباب الأهلي في لقاء حسم صدارة دوري السلة

يخوض فريقا السلة في ناديي الشارقة وشباب الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، لقاء قمة يبحث من خلاله الفريقان عن حسم صدارة ذهاب الدور النهائي في بطولة الدوري العام، والانفراد بالمركز الأول، وفض الشراكة التي تجمعهما برصيد أربع نقاط لكل منهما، وتقام المباراة على صالة شباب الأهلي، وفي السادسة مساء، وعلى الصالة نفسها، يقام لقاء حسم المركز الثالث، الذي يجمع البطائح وله ثلاث نقاط، والنصر وله نقطتان، والباحث عن انتصاره الأول في هذا الدور.

وأقيمت أول من أمس ثانية جولات مرحلة ذهاب الدور النهائي، في مباراتين، استطاع من خلالهما الفريقان كسر حاجز الـ100 نقطة، بفوز «الملك» على النصر بواقع «101-90»، و«فرسان السلة» على البطائح بنتيجة عريضة جاءت بواقع «109-67»، ويستند شباب الأهلي، المتوج أخيراً بلقب بطل «المنطقة الخليجية» في دوري «سوبر غرب-آسيا»، على مجموعة متجانسة من عناصره التي تواصل تألقها على الصعيدين المحلي والخارجي، يتقدمها الموهبة الشابة حامد عبداللطيف الذي سجل في سلة البطائح 23 نقطة، منها 12 نقطة عن الرميات الثلاثية، بجانب المحترف الأميركي واشنطون صاحب 21 نقطة.

وعلى الطرف الآخر، يعوّل الشارقة على النجم محمود وسيم صاحب 24 نقطة في سلة النصر، بجانب الأميركي دي كريستيان صاحب 18 نقطة.