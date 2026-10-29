نيفيل يشن هجوماً حاداً على ملاك مانشستر يونايتد: بيعوا النادي فوراً.. لقد طفح الكيل!

شن أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل الرياضي الحالي غاري نيفيل، هجوماً عنيفاً على عائلة غليزر المالكة للنادي، مطالباً إياهم ببيع حصصهم المتبقية والرحيل فوراً، واصفاً الوضع الحالي داخل "أولد ترافورد" بأنه وصل إلى نقطة اللاعودة، مشيراً إلى ذلك بعبارة: "طفح الكيل".

ولم يتردد قائد الشياطين الحمر السابق خلال حديثه عبر برنامج البودكاست "Stick to Football" في توجيه انتقادات لاذعة لأسلوب إدارة العائلة الأمريكية للنادي، لاسيما في ظل غيابهم المستمر وتزايد الأزمات المالية والرياضية التي تحيط بالنادي.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات غاضبة عن نيفيل قال فيها: "يجب على عائلة غليزر بيع مانشستر يونايتد، لقد حان الوقت. إنهم يحضرون مباريات دوري كرة القدم الأمريكية في فلوريدا بانتظام، لكنهم لم يطأوا أرض أولد ترافورد طوال 20 عاماً! بيعوا النادي، لقد طفح الكيل!".

ولم يتوقف هجوم نيفيل عند حد الغياب الفعلي للملاك، بل امتد ليسلط الضوء على الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه النادي تحت وطأة الديون المتراكمة، والتي بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة.

وأضاف نيفيل موضحاً أبعاد الأزمة: "الديون وصلت الآن إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني، والأسوأ من ذلك أن هناك خططاً لاقتراض ملياري جنيه إسترليني إضافية من أجل بناء الملعب الجديد. كيف يمكن الاستمرار في هذا التخبط دون رؤية مالية واضحة؟".

تأتي هذه التصريحات القوية من نيفيل لتزيد من حدة الضغوط الجماهيرية على عائلة غليزر، بالتزامن مع البداية الكارثية والتراجع الحاد الذي يشهده الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسط مطالبات جماهيرية واسعة بإنهاء حقبة الإدارة الأمريكية وإعادة النادي إلى مساره الصحيح.