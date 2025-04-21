«أبوظبي للرياضات البحرية» يُتوِّج أبطال «الإبحار الشراعي»

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على «كاسر الأمواج»، أول من أمس، منافسات سباق الإبحار الشراعي، الذي تضمن تسع فئات، بمشاركة 65 بحاراً من منتسبي أكاديمية النادي.

شهد انطلاق السباق الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخة شمسة بنت أحمد بن حمدان آل نهيان.

وتصدر حمد المهيري، فئة «أوبتيمست جونيور»، وخليفة الرميثي «فئة أوبتيمست»، وسيمون خريستوف فئة «ألكا 4 جونيور»، وعبدالله الزبيدي فئة «ألكا 4 شباب».

وأحرزت مروة الحمادي لقب فئة «ألكا 4» لفئة الفتيات، وحصد ماجد المرزوقي لقب فئة «ألكا 6 جونيور»، وعثمان الحمادي لقب فئة «ألكا 6 شباب»، وحققت ضحى البشر لقب فئة «ألكا 6 فتيات».

تَوّج الفائزين مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، ناصر الظاهري، ومسؤول أكاديمية النادي، خليفة السعدي.