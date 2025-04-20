سردار أزمون: مستعد للموت من أجل شباب الأهلي

نشر النجم الإيراني سردار أزمون رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» عقب مباراة شباب الأهلي والجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» بهدفين مقابل هدف وتتويجه باللقب.

وبعث نجم «فرسان دبي» برسالة اطمئنان إلى الجمهور عقب الإصابة القوية التي تعرض لها في الشوط الثاني، وتم استبداله على إثرها، مؤكداً أنه بصحة جيدة، بينما شدد على أنه كان مستعداً للموت من أجل شباب الأهلي.

وتحدث اللاعب الدولي عن الظروف الصعبة التي واجهها في الفترة الماضية، وقال: «لن أنسى الضغط الذي فرضته على نفسي خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف: «في بعض الأحيان كنت أجلس في الليل كطفل صغير، أبكي، وأشعر وكأنني أصبحت شخصاً ضعيفاً.، إذ كان حلمي هو الفوز بالكأس».

وتابع: «يبدو الأمر وكأنني ولدت فقط لأكون بطلاً، ولكن في بعض الأحيان ما تريده لا يحدث».

وأضاف: «في وسط كل هذا الضغط، هناك شخص واحد تريده في قلبك، وهذا هو والدك، إذ أن الأب هو الملاك الذي يكون بجانبك دائماً».

وأكمل: «كان هذا الهدف السعيد الذي أحرزته في وجود والدي أفضل لحظة في حياتي كلها، ولقد أردت حقًا الفوز بكأس آخر، لقد فعلنا كل شيء، ولكن للأسف لم نحقق الفوز».

وأردف: «شباب الأهلي هو الفريق الوحيد في حياتي كلها الذي أحبه من أعماق قلبي وأريد أن أفعل كل شيء من أجله، كما أريد أن أموت من أجل فريقي».

وأكمل قائلاً: «أتمنى أن يكون لدينا خمسة أسابيع رائعة، وآمل وأنا متأكد من أننا قادرون على القيام بذلك، وفي النهاية، أنا بخير أيضاً، وشكراً لكم جميعاً على السؤال عن حالي».