تكليف حميد الطاير بإدارة شركة النصر لكرة القدم

كلّف مجلس إدارة نادي النصر، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة حميد الطاير، بالإشراف على تسيير مهام شركة النصر لكرة القدم حتى تشكيل مجلس جديد.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس مروان بن غليطة، الذي ناقش عدداً من القضايا والملفات المهمة المتعلقة بمسيرة النادي في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أكّد مجلس إدارة النصر أنه «يتابع التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل، المتعلق بالمطالبات بإعادة شعار النادي السابق، لما يمثله من قيمة رمزية لدى الجماهير، لذلك سيولي هذه المقترحات أهمية قصوى».