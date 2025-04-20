شرودر: لاعبو النصر يعلمون برحيلي منذ أسابيع

كشف مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أنه لم يجد أي مشكلة في إعلان رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي، قبل يومين فقط من مباراة الفريق أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي حقق فيها «العميد» الفوز 2-1 في الجولة الـ21.

وقال شرودر لـ«الإمارات اليوم»: «كل اللاعبين كانوا على علم بهذا الخبر منذ أسابيع، وخروجي للحديث عن الرحيل أمانة مهنية أمام جمهور (العميد)، ومجلس إدارة النادي لكي يحدد النادي موقفه».

وبعد فترة كبيرة من عدم الانتصارات، وبالتحديد منذ أن حقق آخر فوز على العروبة في 31 يناير دخل النصر، بفترة صعبة تعرض خلالها لعدد كبير من الهزائم وفقدان النقاط، قبل أن ينجح في العودة لسكة الانتصارات على حساب الشارقة في الجولة الـ21 من الدوري الذي يحتل فيه المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وعن مباراة الشارقة، قال شرودر: «نجحنا في العودة إلى الانتصارات، الهدف واضح من بداية الموسم وهو التواجد في المراكز الستة الأولى من المسابقة، وهذا ما نعمل عليه الآن مع الفريق، وأمامنا خمس مباريات والفارق ليس بعيداً عن بقية الفرق المنافسة في وسط الجدول».

وعن تأثير الفريق بغياب علي مبخوت، خلال الفترة المقبلة لالتحاقه بالخدمة الوطنية، قال: «بالتأكيد سيؤثر غياب اللاعب في الفريق، ولكن يجب أن نتعامل مع الوضع الحالي، ونجد اللاعب البديل من أجل تعويض غياب هداف الفريق، وقد نجحنا أمام الشارقة في صياغة الأمور وتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة».

ورفض المدرب تحديد وجهته في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سينال فترة راحة مع أسرته، عقب ختام الموسم.