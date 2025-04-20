كوزمين: منافسة الشارقة على لقب الدوري «صعبة»

أكّد مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، أن منافسة فريقه لفريق شباب الأهلي على لقب دوري أدنوك للمحترفين أصبحت صعبة، وقد تكون مستحيلة بعد الخسارة أمام النصر، أول من أمس، بنتيجة 1-2 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للبطولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كرة القدم لن تكون في مصلحتك دائماً، وما حدث في مباراة الشارقة بفوزه المتأخر على التعاون السعودي تكرر بالطريقة نفسها من خلال هدف قاتل، ولكن هذه المرة ضدنا في التوقيت نفسه تقريباً».

وكان الشارقة قد فاز على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل (الذهاب 0-1) سجلهما في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة ليتأهل إلى نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، فيما تلقّى هدفاً خلال مباراة النصر في الوقت القاتل ليخسر المواجهة المهمة التي بدأها بلاعبي الصف الثاني قبل أن يدفع بعدد من الأساسيين في الشوط الثاني.

وتجمد رصيد الشارقة عند 41 نقطة (له مباراة مؤجلة) متأخراً بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي، في حين حقق النصر أول انتصار له منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ووصل إلى النقطة 30 في المركز الثامن.

وأوضح كوزمين: «أعتقد أن الأمور أصبحت صعبة الآن في المنافسة على لقب الدوري، لدينا سبع مباريات في البطولة وسنقوم بتدوير كل اللاعبين فيها بسبب ضغط المباريات، وأمام الشارقة نهائيان سيركز الفريق فيهما بالتأكيد، وهما نهائي كأس رئيس الدولة، والمباراة النهائية في (دوري أبطال آسيا 2). الوضع أصبح صعباً إذا تحدثنا عن المنافسة على لقب الدوري».

وأضاف: «الشارقة يصل إلى المرمى في 10 هجمات ربما يسجل نصف هدف، ولم يحصل على 15 ركلة جزاء لكي يسجل الأهداف، من الصعب الحديث عن أي فرصة، الجميع كان شاهداً على ما حدث، هناك أمور أخرى تؤثر بالتأكيد في مشوار طويل في بطولة الدوري، عندما تكون الفرص متساوية وعادلة قد تكون الأمور مختلفة، ولكن خلاف ذلك من الصعب الحديث عن الفوز بأي لقب».

وتابع: «مباراة صعبة أمام النصر، لم نستحق الخسارة، حاول الفريق ونجح في الشوط الثاني، لكن خسرنا بهدف في الدقائق الأخيرة وهي الطريقة نفسها التي فزنا بها المباراة الماضية، كرة القدم هكذا، وهي الحال نفسها في كل الأمور في الحياة من وقت إلى آخر. نبارك لفريق النصر وسنبحث عن التركيز في المباراتين المقبلتين».

ويستعد الشارقة لمواجهة عجمان على أرضه في الجولة الـ22 من الدوري الثلاثاء المقبل.