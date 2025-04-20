كلباء» يحلق بـ «طائرة الأشبال»

أحرز فريق أشبال كلباء «ب» لكرة الطائرة لقب بطولة الدوري العام لموسم 2024-2025، بعد فوزه المستحق على فريق الوصل في النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

جاء هذا الإنجاز بعد سلسلة من الانتصارات على 15 فريقاً دون هزيمة، بقيادة المدرب عوض إمام، والمدير الفني العام الكابتن أحمد ندا هلال.

حضر المباراة النهائية نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، الدكتور باسم حسن النقبي، ورئيس مجلس إدارة النادي راشد سعيد الكندي.

وعبر الكندي عن سعادته بهذا الإنجاز المستحق، متوجهاً بالشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء نائب رئيس النادي، على دعمهما المستمر ومتابعتهما الدقيقة لأعمال مجلس الإدارة.