«أصدقاء بلدية دبا الحصن» تبدأ المسيرة بـ 3 قصص

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، إطلاق سلسلة «أصدقاء بلدية دبا الحصن» بتنفيذ من «مجموعة كلمات»، وبالتعاون مع بلدية دبا الحصن، وتضم ثلاث قصص مصوّرة باللغتين العربية والإنجليزية، تعرّف الأطفال بدور البلدية في حياتهم اليومية، وتشجعهم على المحافظة على البيئة والمرافق العامة، وتغرس لديهم قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وزار سموهما جناح «مجموعة كلمات» المشارك في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعرفا إلى القصص الثلاث التي تتناول الشخصيات والمواقف اليومية والمعلومات المبسطة، لتقريب أعمال البلدية من عالم الأطفال، وتعريفهم بأهمية العمل الجماعي واحترام القوانين وإتقان العمل والمحافظة على البيئة.

وشهد الإطلاق، إلى جانب سموهما، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد.

وتتناول القصص مغامرات الطفلين (راشد) و(مريم) مع جدهما (سعيد) في مدينة دبا الحصن، إذ تتحول مواقف من حياتهم اليومية إلى حكايات تعرّف القراء الصغار بجوانب من عمل البلدية، بدءاً من الإشراف على البناء وتطبيق معايير السلامة، مروراً بنظافة الشواطئ وحماية الكائنات البحرية، وصولاً إلى زراعة النخيل والعناية به.

ففي قصة «مكتبة الجد سعيد»، للكاتبة مريم الجمّال، يشارك (راشد) جده في بناء مكتبة بحديقة المنزل، ويتابع مراحل العمل مع المهندس (ماجد) من بلدية دبا الحصن، ليتعرف إلى كيفية تحويل الرسوم والأفكار إلى مبانٍ، ودور البلدية في مراقبة خطوات البناء والإشراف على التنفيذ، والتأكد من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

أما قصة «حراس الشاطئ»، للكاتبة نورة الخوري، فتأخذ (راشد) و(مريم) وجدهما (سعيد) في رحلة إلى شاطئ دبا الحصن والميناء، حيث يلتقون عامل النظافة (بشير) ومفتش البلدية (خالد)، ويتعرفون من خلال أحداث القصة إلى الجهود المبذولة للمحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة وحماية الكائنات البحرية.

وفي «فسيلة مريم»، للكاتبة نادية النجار، تكتشف (مريم) فسيلة نخيل صغيرة بجانب نخلة الخنيزي في حديقة منزل جدها، فتقرر نقلها وزراعتها في حديقة بيتها، بمساعدة المهندسة (سلامة) من بلدية دبا الحصن.