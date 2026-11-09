3 دور نشر تفوز بجائزة «ملتقى ناشري الأطفال»

كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، دور النشر الثلاث الفائزة بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل في دورتها الـ13 لعام 2026، البالغة قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، موزعة بالتساوي على ثلاث فئات، خلال فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشمل التكريم دار «كلمات» (الإمارات)، الفائزة بجائزة «أفضل كتاب لفئة الطفولة المبكرة»، المخصصة للأطفال دون سن السادسة، عن كتاب «كن قريباً»، من تأليف جيكار خورشيد ورسومات سمية محمدي.

وفي فئة الطفولة المتوسطة، المخصصة للأطفال من سبعة إلى 11 عاماً، كرّمت الجائزة دار الأهلية (الأردن)، الفائزة بجائزة «أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوسطة»، عن كتاب «أحلم دوماً بالطيران»، من تأليف أماني سليمان داود ورسومات أماني يوسف.

وحصدت دار «لؤلؤ» (الإمارات)، جائزة «أفضل كتاب لفئة اليافعين»، المخصصة للفئة العمرية من 12-16 عاماً، عن كتاب «مربّى الكرز»، من تأليف محمد عويضة ورسومات هيام صفوت.

وشمل الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، تقديراً لجهودهم.