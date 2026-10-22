وفد كويتي يطلع على إبداعات «ملتقى الخط»

وسط إقبال لافت وزيارات رسمية، تتواصل فعاليات ملتقى الشارقة للخط حتى منتصف الشهر المقبل، واستقبل رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، نائب القنصل العام الكويتي لدى الإمارات، المستشار طارق الخشرم، ووفداً مرافقاً له، خلال زيارة رسمية إلى معارض ملتقى الشارقة للخط، في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة، في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

ورحّب العويس بالوفد، واصطحبه في جولة على معارض الملتقى في كلٍّ من متحف الشارقة للخط، وبيوت الخطاطين، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة.