الشارقة تعزز حضور الكتاب العربي في روسيا

بهدف تعزيز حركة الترجمة، وتبادل حقوق النشر بين اللغتين العربية والروسية، وتوسيع التعاون في تنظيم معارض وفعاليات الكتب، وقّعت هيئة الشارقة للكتاب في العاصمة الروسية موسكو مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لمعارض الكتب والمهرجانات الدولية.

وجاء توقيع المذكرة خلال مشاركة الهيئة في معرض موسكو الدولي للكتاب، ووقّعتها منسق عام المعارض والمهرجانات في الهيئة، خولة المجيني، والمدير العام لإدارة معارض الكتب والمهرجانات الدولية، المنظمة المستقلة غير الربحية، إيلينا غريبينيفا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تتجاوز الكتب حدود اللغة والجغرافيا، وتمنح الشعوب فرصة لأن ترى العالم من خلال تجارب بعضها بعضاً، وبين الثقافتين العربية والروسية إرث أدبي وفكري غني، يحمل الكثير مما يستحق أن يُقرأ ويُكتشف من جديد، وأن يصل إلى أجيال جديدة من القراء. ومن هنا، نرى في هذه المذكرة فرصة لتوسيع مساحة اللقاء بين الثقافتين».

وأضاف: «نعمل من خلال شراكاتنا الدولية على ترسيخ حضور الشارقة في المشهد الثقافي العالمي، ونحرص على أن تقود هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة، توسع حضور الكتاب العربي، وتبني علاقات مهنية تواصل نموها وتنتج فرصاً جديدة للتعاون بين الجانبين».

من جانبها، أكدت خولة المجيني أن المذكرة تنقل التعاون بين الجانبين إلى مسار عملي ومستمر. وقالت: «ننظر إلى معارض الكتب بوصفها نقطة انطلاق لعلاقات مهنية لا تنتهي بانتهاء أيام المعرض، وهذه المذكرة تتيح لنا البناء على اللقاء المباشر بين المؤسسات وصناع النشر، وتحويله إلى برامج ومشروعات وفرص تعاون تمتد على مدار العام، وتجمع الناشرين والمترجمين والمؤلفين وأصحاب الحقوق من الجانبين».

أحمد العامري:

• بين الثقافتين العربية والروسية إرث أدبي وفكري غني، يحمل الكثير مما يستحق أن يُقرأ ويُكتشف من جديد.