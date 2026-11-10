جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: نسعى لبناء منظومة متكاملة

في إطار حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي، والتعريف بدورها في حماية حقوق النسخ، وتطوير منظومة الإدارة الجماعية للحقوق في الدولة، تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يتواصل حتى 15 الجاري.

وتسعى الجمعية، من خلال جناحها، إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المؤلف والناشر، وتوضيح الفوائد التي توفرها منظومة الإدارة الجماعية، سواء من حيث حماية المصنفات وضمان عوائد عادلة لأصحابها، أو تمكين المؤسسات من الوصول إلى المحتوى، واستخدامه ضمن أطر قانونية واضحة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن دخين المطروشي، إن توسيع الوصول إلى المعرفة وحماية الحقوق ليسا مسارين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لبناء صناعة نشر مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات.

من ناحيتها، قالت مديرة الجمعية، مجد الشحي، إن برنامج الجمعية في المعرض يعكس التزامها بتحويل الحوار المهني إلى فرص للتعاون وتطوير الممارسات، مشيرة إلى أنه من خلاله يتم العمل على دعم منظومة تتيح المعرفة على نطاق أوسع، وتصون في الوقت نفسه حقوق أصحابها.