تكليف حميد الطاير بإدارة شركة النصر لكرة القدم

كلّف مجلس إدارة نادي النصر، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة حميد أحمد الطاير، بالإشراف على تسيير مهام شركة النصر لكرة القدم حتى تشكيل مجلس جديد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس مروان بن غليطة، الذي ناقش عدداً من القضايا والملفات المهمة المتعلقة بمسيرة النادي في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء في المرحلة المقبلة.

وقال نادي النصر في بيان أمس: «أكد مجلس إدارة النادي أنه يتابع باهتمام بالغ التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتعلق بالمطالبات بإعادة شعار النادي السابق، لما يمثله من قيمة رمزية وارتباط وجداني عميق لدى جماهير (العميد)، ويثمّن تفاعل الجماهير، ويولي هذه المقترحات أهمية قصوى، مشيراً إلى أن الموضوع قيد الدراسة ضمن إطار يحفظ هوية النادي ويصون تاريخه العريق».