خطفت البطلة الإماراتية في الخماسي الحديث، عائشة خوري (10 سنوات)، الأنظار خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن 2026، التي اختتمت منافساتها في رأس الخيمة، بعدما نجحت في حصد تسع ميداليات ذهبية في بطولة واحدة، لتؤكد موهبتها الرياضية وقدرتها على التألق في أكثر من رياضة، بعدما صنعت لنفسها اسماً مميزاً في منافسات السباحة.

ولم يكن تألق (عائشة) في البطولة الآسيوية وليد المصادفة، إذ سبق لها تحقيق سبع ميداليات ذهبية في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة، التي استضافتها أبوظبي في فبراير الماضي، قبل أن تضيف أربع ميداليات ذهبية جديدة إلى رصيدها خلال بطولة كأس الاتحاد للسباحة الأخيرة، ممثلة نادي الوصل.

وانتقلت البطلة الصغيرة من منافسات السباحة إلى خوض تجربة جديدة في رياضات البياثل والترياثل والليزر رن، التي تجمع بين السباحة والجري والرماية بالليزر، لتنجح في أول تحدٍّ آسيوي لها مع منتخب الإمارات، وتفرض حضورها بقوة على منصات التتويج.

وقالت عائشة خوري لـ«الإمارات اليوم» إنها سعيدة للغاية بالإنجاز الذي حققته في البطولة الآسيوية، خصوصاً أنها خاضت منافسات مختلفة عن رياضتها الأساسية.

وأضافت: «السباحة تبقى رياضتي المفضلة، وأحبها كثيراً، لكنني أردت خوض تحدٍّ جديد وتجربة رياضات مختلفة، والحمد لله نجحت في تحقيق تسع ميداليات ذهبية، وأنا سعيدة بهذا الإنجاز وبتمثيل منتخب الإمارات».

وأوضحت أنها بدأت الاستعداد للبطولة منذ يوليو الماضي، وخاضت تدريبات متنوعة لتطوير مستواها في الجري والرماية بالليزر، إلى جانب المحافظة على مستواها في السباحة، مشيرة إلى أن المشاركة في البطولة منحتها تجربة جديدة وثقة أكبر في قدراتها.

من جهته، كشف مدرب البطلة الصغيرة، علي جمال، لـ«الإمارات اليوم» أن (عائشة) تمتلك موهبة رياضية مميزة، وأن الإنجاز الذي حققته جاء نتيجة برنامج إعداد استمر نحو ثلاثة أشهر، ركز خلاله على تطوير قدراتها البدنية والفنية للتعامل مع طبيعة المنافسات المختلفة.

وقال: «(عائشة) موهبة استثنائية، وتمتلك قدرات كبيرة في السباحة رغم صغر سنها، ولا تتجاوز تدريباتها في المسبح ثلاثة كيلومترات يومياً، لكنها تتميز بالتركيز وسرعة الاستجابة للتدريبات والرغبة المستمرة في الفوز».

وأضاف أن الاستعدادات شملت تدريبات في منطقة جميرا في دبي، قبل الانتقال إلى رأس الخيمة للتدرب على الرمال والتأقلم مع طبيعة مسار السباقات، خصوصاً أن الجري على الرمال يختلف عن الجري على الأرضيات المعتادة، ويتطلب جهداً بدنياً وتوازناً مختلفين.

وأشار إلى أن (عائشة) استفادت من تفوقها في السباحة، إلى جانب تطور مستواها في الجري والرماية بالليزر، ما ساعدها على تحقيق نتائج مميزة والتفوق على منافساتها في البطولة الآسيوية.

وأكد علي جمال أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة التركيز بصورة أكبر على السباحة، استعداداً للمشاركة في بطولة دبي المفتوحة للسباحة «دبي أوبن»، المقررة في يناير المقبل بمجمع حمدان الرياضي، بهدف مواصلة تحقيق الأرقام المميزة وحصد المزيد من الألقاب.

وتشكل إنجازات عائشة خوري نموذجاً للمواهب الإماراتية الواعدة، بعدما جمعت في سن العاشرة بين التفوق الخليجي والمحلي في السباحة والتألق الآسيوي في رياضات الخماسي الحديث، لتفتح أمامها آفاقاً جديدة لمستقبل رياضي واعد.

عائشة خوري:

• السباحة رياضتي المفضلة، لكنني أردت خوض تحدٍّ جديد وتجربة رياضات مختلفة.