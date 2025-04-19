روضة المنصوري وخلود الزعابي ضمن طاقم تحكيم نهائي كأس الرابطة

عينت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي النرويجي إيسبين إيسكاس لقيادة مباراة فريقي الجزيرة وشباب الأهلي في نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) المقرة عند الساعة 20:30 من مساء اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد في العين.

وضم طاقم التحكيم كلا من الحكمتين روضة المنصوري (حكمة رابعة)، وخلود الزعابي (حكمة مساعدة للفيديو).



وشهدت الفترة الماضية مشاركة كبيرة للعنصر النسائي في التحكيم في إدارة مباريات في المسابقات المحلية سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو مسابقة كأس رابطة المحترفين" كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" أو دوري الدرجة الأولى في كرة القدم للرجال.